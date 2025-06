Núdzové pristátie lietadla britskej nízkonákladovej spoločnosti: Dym na palube!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

VIEDEŇ - Let britskej nízkonákladovej spoločnosti EasyJet smerujúci z maďarskej Budapešti do francúzskeho Lyonu v pondelok neplánovane pristál v rakúskom Grazi po tom, čo bol na jeho palube cítiť dym, šíriaci sa z kokpitu. Pri incidente nedošlo k zraneniam osôb, informujeme podľa agentúr DPA a Reuters.

Rakúska polícia informovala, že na palube lietadla bolo 143 cestujúcich a šesť členov posádky. Záchranári boli o incidente upovedomení krátko pred 15.00 h. Všetkých cestujúcich i posádku po pristátí bezpečne evakuovali. Podľa údajov z portálu Flightradar24 išlo o lietadlo typu Airbus 319.

Let bude do Lyonu pokračovať náhradným lietadlom

Spoločnosť EasyJet uviedla, že lietadlo bolo odklonené z preventívnych dôvodov a dym na jeho palube zdôvodnila „technickým problémom“. Aerolínie zároveň zdôraznili, že bezpečnosť je ich najvyššou prioritou a ich lietadlá prísne dodržiavajú všetky pokyny výrobcu. Let bude do Lyonu pokračovať náhradným lietadlom, ktoré už spoločnosť vyslala do Grazu. Za prerušenie letu sa pasažierom ospravedlnila. V Grazi v decembri núdzovo pristálo aj lietadlo švajčiarskej spoločnosti SWISS, taktiež pre dym v kabíne. Incident si však vtedy vyžiadal viacero zranených i smrť jedného zo stevardov.