Významné prvenstvo leteckého GIGANTA z Európy! TOTO môže NAVŽDY zmeniť spôsob lietania!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Oliver Ondráš)
BRATISLAVA - Nízkonákladový dopravca Wizz Air získal významné ocenenie „udržateľná letecká spoločnosť za rok 2025.“ V prospech hodnotenia hrali úlohu najmä transparentné informovanie a investície do palivovo úsporných lietadiel.

Letecká spoločnosť potvrdila svoj záväzok na splnenie plánu Net Zero do roku 2050. Zároveň naliehala na radikálne opatrenia v tomto odvetví a tlačila aj na vládu. Intenzita emisií za celý rok do konca roku 2025 je nastavená na 52,2 gramu na kilometer za osobu.

Wizz Air plánuje do roku 2030 znížiť uhlíkovú stopu o 25% a dosiahnuť, aby 10 % letov bolo poháňaných udržateľným leteckým palivom. Stratégia spoločnosti spočíva na troch pilieroch, ktorými sú palivo, lety a ekologická stopa. Napriek tomu, cieľom je znížiť emisie o 30% len vďaka obnove flotily.

Čo znamená pre spoločnosť toto ocenenie?

Primárne ide o zvýšenie dôveryhodnosti, ktorú je možné premietnuť na zlepšenie finančnej výkonnosti. Pre cestujúcich ponúka zameranie na udržateľnosť niekoľko reputačných výhod, najmä medzi firemnými pasažiermi. To podporuje fakt, aby si ľudia vybrali Wizz Air na trasách s vysokým objemom odletov, čo by spoločnosti pomohlo v súboji s ostatnými konkurentmi. Ocenenie tiež zjednocuje zamestnancov okolo plánu Net Zero a vytvára tlak na organizáciu, aby splnila svoje stanovené ciele udržateľnosti.

Budúcnosť emisií

Keďže nízkonákladové spoločnosti čelia najviac nákladom, mnohé ustupujú od nákladnejších aspektov zabezpečenia udržateľnosti .Okrem toho, väčšina z nich musí podniknúť veľa krokov na potlačenie emisií uhlíka. Niektorí dopravcovia podnikli odvážnejšie kroky, čo zdôrazňuje ich schopnosť fungovať pod tlakom investorov. Vodíkové lietadlá bez uhlíkovej stopy sú ešte v nedohľadne a preto cestujúci budú stále svedkami určitých množstiev emisií. 

Sociálna poisťovňa oznámila novinky:
Sociálna poisťovňa oznámila novinky: Odvodová úľava pre TÝCHTO zamestnancov! Má však svoje pravidlá
Domáce
Minister financií SR Ladislav
Schválený konsolidačný balík je základným predpokladom rozpočtu na rok 2026
Domáce
Poslanci schválili konsolidačný balíček: Vyššie dane, menej sviatkov a nové pravidlá už od 2026
Poslanci schválili konsolidačný balíček: Vyššie dane, menej sviatkov a nové pravidlá už od 2026
