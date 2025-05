Palestínčania po prvý raz vztýčili svoju vlajku na pôde WHO

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Majdi Mohammed)

ŽENEVA - Palestínska delegácia získala právo vyvesiť svoju vlajku vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) po pondelkovom hlasovaní členských delegácií. Palestínsky vyslanec dúfa, že to povedie k väčšiemu uznaniu Palestíny v rámci OSN aj mimo nej. Informuje o tom agentúra Reuters.

Návrh na výročnom zhromaždení WHO v Ženeve predložili Čína, Pakistan, Saudská Arábia a ďalšie krajiny. Prešiel 95 hlasmi za, štyrmi proti (Izrael, Maďarsko, Česká republika a Nemecko) a 27 krajín sa zdržalo hlasovania. Tento krok nasleduje po minuloročnej úspešnej kandidatúre Palestínčanov na členstvo vo Valnom zhromaždení OSN a uprostred signálov, že Francúzsko by mohlo uznať palestínsky štát. Libanonský delegát v odkaze na ničivú vojnu medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy uviedol, že výsledok hlasovania poskytuje "malý lúč nádeje pre statočný palestínsky ľud, ktorého utrpenie dosiahlo neznesiteľnú úroveň".

Izrael proti tejto rezolúcii WHO protestoval a vyzval na hlasovanie. Jeho hlavný spojenec, Spojené štáty, ktoré WHO opúšťajú, sa na hlasovaní nezúčastnili. Palestínsky štát uznalo takmer 150 krajín, ale väčšina veľkých západných mocností, vrátane Spojených štátov, Británie, Francúzska, Nemecka a Japonska, nie. Za najnovší návrh hlasovali Francúzsko a Japonsko, Británia sa zdržala. Palestína má vo WHO oficiálny štatút pozorovateľského štátu. Organizácia prechádza transformáciou pre odchod doterajšieho najväčšieho darcu, Spojených štátov. Rozhodol o tom prezident Donald Trump po opätovnom nástupe do funkcie v januári a platnosť by mal nadobudnúť začiatkom roka 2026.