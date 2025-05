Magyar po viac než týždni dokráčal do Rumunska: Uchádza sa o priazeň etnických Maďarov

Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Ladislav Vallach)

Z Magyarovej strany TISZA sa minulý rok stala najvážnejšia súperka vládneho FIDESZ premiéra Viktora Orbána, odkedy sa v roku 2010 dostal k moci. Vo väčšine prieskumov verejnej mienky má teraz TISZA náskok pred FIDESZ. Najbližšie parlamentné voľby by sa mali konať začiatkom roka 2026, no presný termín zatiaľ stanovený nebol.

300-kilometrová cesta k hraniciam

Magyar sa na 300-kilometrovej ceste k hraniciam, ktorú začal 14. mája v Budapešti, zastavil v malých mestách, aby sa porozprával s maďarskými voličmi na vidieku, ktorí tradične podporujú premiéra Orbána, píše Reuters. Hranice Rumunska v sobotu prekročil spolu so skupinou priaznivcov, nesúc vlajku Maďarska.

„Nejdeme (do Rumunska), aby sme stupňovali napätie alebo spôsobili škodu našim maďarským bratom a sestrám, ktorí tam žijú. Ideme tam, aby sme vyjadrili našu solidaritu,“ povedal Magyar ešte pri odchode z maďarskej metropoly, oblečený v turistickom výstroji. Orbánova vláda poskytuje finančnú podporu maďarským etnickým komunitám v Rumunsku a v roku 2014 udelila Maďarom žijúcim v zahraničí volebné právo. V parlamentných posledných voľbách v roku 2022 podporilo FIDESZ 94 percent týchto voličov.

Magyar svoju výpravu do susednej krajiny avizoval po tom, čo Orbán naznačil, že by mohol spolupracovať s rumunským prezidentským kandidátom Georgeom Simionom pred druhým kolom volieb v Rumunsku, ktoré sa uskutočnilo 18. mája. Strana RMDSZ, ktorá zastupuje etnických Maďarov v Rumunsku, tvrdila, že Simionovo víťazstvo by ohrozilo práva menšín, a vyzvala svojich voličov, aby podporili primátora Bukurešti Nicušora Dana. Ten vo voľbách napokon zvíťazil. Simion, ktorý s prehľadom vyhral prvé kolo opakovaných prezidentských volieb, výsledok ich druhého kola napadol na súde a žiadal o anulovanie volieb. Ústavný súd jeho žiadosť jednomyseľne zamietol ako neopodstatnenú.