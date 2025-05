ZDESENIE z uniknutej nahrávky maďarského ministra? Príprava na VOJNU a prvé reakcie politikov berú dych!

Európa je vydesená z obsahu uniknutej nahrávky slov ministra obrany. (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach, DUNA MTI-Zoltan Mathe, gettyimages.com)

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Maďarská vláda sa má "rozchádzať s mierovými aktivitami" a pripravovať sa na vojenský stav. Vyplýva to z uniknutej nahrávky, ktorej desivý obsah vyniesol na verejnosť známy europoslanec a šéf mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Péter Magyar. Kontext tohto vyjadrenia vyznieva ešte desivejšie, hlavne keď sa dajú do spoločného kontextu nedávne výstupy premiéra Viktora Orbána, ktorý sa neštíti si na seba obliekať šál veľkého Uhorska či ukazovať Bratislavský hrad vo vizuále maďarskej hymny. Politici na tento najnovší únik už reagujú.

Magyar nahrávku ministra obrany obrany Kristófa Szalay-Bobrovniczkého zverejnil vo štvrtok 8. mája. Z nej podľa Magyara vyplýva, že vláda premiéra Viktora Orbána už dlhšiu dobu klame. Premiér Viktor Orbán sa síce navonok prezentuje ako mierotvorca, no nahrávka vraj ukazuje skutočne pohnútky aktuálneho kabinetu a ich "rozchod s mierom". Chystajú sa totiž na budovanie silnej armády a pripravovať sa majú aj na vojnu. Správu ako prvý priniesol server telex.hu.

"Piata Orbánova vláda sa rozhodla, že vybudujeme skutočne efektívnu, bojaschopnú maďarskú armádu. To znamená, že sa rozchádzame s našimi doterajšími mierovými aktivitami," hovorí v minútovej zvukovej nahrávke Szalay-Bobrovniczky.

Nahrávka mala vzniknúť len v apríli v roku 2023. Ide už teda o obdobie po vpádu ruských vojsk na územie Ukrajiny. "Armáda prechádza z predchádzajúcej mierovej mentality do fáze nula na ceste k vojne," znie konkrétne v nahrávke ministrov hlas. "Ukázalo sa, že zatiaľ čo Orbánova vláda už roky hovorí o ochrane maďarského ľudu, je to práve ona, ktorá je schopná obetovať bezpečnosť vlastných občanov za peniaze a moc. Toto nie je politická chyba. Toto je zločin. Zločin, za ktorý niet a nikdy nebude odpustenie," vyhlásil nahnevaný Magyar.

Budovanie armády na sociálnej sieti Facebook potvrdil aj samotný minister Szalay-Bobrovniczky, no doplnil, že mu tým ide o ochranu mieru. "Budujem armádu pripravenú na ozbrojenú ochranu Maďarska, pretože k mieru je potrebná sila!" napísal šéf maďarského obranného rezortu.

❗️Én egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget építek! Mert a békéhez erő kell❗️ Posted by Szalay-Bobrovniczky Kristóf on Thursday, May 8, 2025

Ku škandalóznej nahrávke sa už vyjadruju aj niektorí naši lídri. Jedným z nich je aj bývalý diplomat a súčasný politický aktivista Peter Weiss. Podľa neho Orbán klame všetkým. "Uniknutá nahrávka maďarského ministra obrany ukazuje, že zatiaľ čo Viktor Orbán hovorí v Bruseli o neutrálnom Maďarsku, doma v tichosti pripravuje armádu na konflikt," vyhlásil Weiss.

"Zbrojenie, cvičenia, „vedomá vojenská kultúra"... To nie je mierová politika. To je príprava na vojnu v cisárových šatách. A na rozdiel od Gyurcsánya, ktorý si aspoň priznal vlastný politický podvod, Orbán to hrá s takou teatrálnosťou, že by mu aj Putin zatlieskal. Mier káže, vojnu pripravuje," dodal Weiss.

Reakcie ďalších politikov na únik tejto nahrávky momentálne zisťujeme.