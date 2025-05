Novozvolený rumunský prezident Nicušor Dan zložil svoju prísahu

Nicušor Dan (Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda)

„Prisahám, že všetky svoje sily a kompetencie venujem duchovnému a materiálnemu pokroku rumunského ľudu... budem brániť demokraciu, práva a základné slobody občanov,“ vyhlásil 55-ročný Dan počas slávnostnej ceremónie v parlamente.

Rumunský prezident má päťročný mandát a významné rozhodovacie právomoci v otázkach národnej bezpečnosti a zahraničnej politiky. Voľby boli preto vnímané ako rozhodujúce pre ďalšie smerovanie krajiny, ktorá susedí s Ukrajinou.

Začiatok mandátu bývalého starostu Bukurešti nebude jednoduchý, upozorňuje portál Politico. Nový prezident sa bude musieť vysporiadať s vážnymi hospodárskymi problémami a pretrvávajúcimi politickými spormi. Jednou z jeho prvých úloh budú rokovania s proeurópskymi stranami o zostavovaní novej vlády. Celý proces vrátane vymenovania nového premiéra podľa portálu môže trvať niekoľko týždňov.

Pred týždňom v nedeľu v druhom kole prezidentských volieb porazil centrista Dan kandidáta krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) Simiona so ziskom 53,6 percenta hlasov. V prvom kole opakovaných volieb jasne zvíťazil Simion so 40,96 percentami hlasov, Dan postúpil do druhého kola s podporou 20,99 percent. Pravicový Simion bol preto favoritom aj v druhom kole a krátko po uzavretí volebných miestností sa sám vyhlásil za víťaza. Neskôr priznal porážku.

Prezidentské voľby sa opakovali po tom, ako súd výsledky prvého kola v decembri 2024 anuloval pre podozrenia z ruského zasahovania a manipulácií volebnej kampane na sociálnych sieťach, ktoré údajne zvýhodnili krajne pravicového kandidáta Calina Georgesca. Rumunské úrady varovali pred pokusmi o ovplyvňovanie volieb zahraničnými aktérmi aj pred opakovanými voľbami.