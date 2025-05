Prvé čistky vo Vatikáne: Lev XIV. zosadil známeho arcibiskupa! Mal kontroverzné výroky

Pápež Lev XIV. máva veriacim z balkónu Baziliky sv. Petra (Zdroj: TASR/AP/Domenico Stinellis)

RÍM - Bez veľkých slov, no s jasným signálom: nový pápež mení kurz. Kontroverzný arcibiskup Vincenzo Paglia bol potichu zbavený jednej zo svojich najmocnejších funkcií. Nahradil ho muž, ktorého si verejnosť zatiaľ nevšíma – no vo Vatikáne rýchlo stúpa. Kardinál Baldo Reina sa stáva veľkým kancelárom Teologického inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu (JPII).

Návrat k tradícii?

Vatikán v pondelok oznámil, že pápež Lev XIV. vymenoval za veľkého kancelára inštitútu kardinála Balda Reinu. Ten nahrádza arcibiskupa Vincenza Pagliu – muža, ktorého pôsobenie sprevádzali roky kontroverzií, škandálov a vnútrocirkevného napätia.

Hoci pápež formálne nezrušil právnu reformu z roku 2019, ktorá dáva hlave cirkvi priame právo menovať kancelára, jeho rozhodnutie efektívne obnovuje predchádzajúcu prax: kancelárom sa stáva vikariátny kardinál Ríma. A práve to bol model, ktorý platil predtým, než František presadil Pagliu.

Hoci nejde o rolu s každodennou exekutívnou mocou, veľký kancelár má v rukách kľúčové právomoci: navrhuje rektora inštitútu, rozhoduje o profesúrach, udeľuje a odníma tzv. kanonickú misiu – teda oprávnenie prednášať na katolíckych fakultách.

Paglia, ktorý tento mesiac oslávil 80 rokov, zatiaľ zostáva na čele Pápežskej akadémie pre život. Ale aj tam je jeho pozícia čoraz vratkejšia.

Arcibiskup Vincenzo Paglia (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Od morálnej teológie k sociológii. A pád

Pagliov príchod do inštitútu JPII v roku 2016 znamenal začiatok rozsiahlej prestavby. Ako pripomenul denník The Pillar, v roku 2019 vstúpili do platnosti nové stanovy: desiatky profesorov a administratívnych pracovníkov boli odstránené, študijný program prekopaný. Teológia tela, ktorú inštitút preslávil pod vedením Jána Pavla II., ustúpila v prospech takzvanej „pastoračnej teológie“ – konceptu, ktorý kritici označovali za príliš sociologizujúci a sekulárny.

Zásadná zmena sa týkala aj personálnej politiky: výber profesorov sa sústredil výhradne do rúk kancelára, čím boli prakticky odstavení starší akademici. Výsledok? Podľa viacerých zdrojov sa po týchto krokoch zápis nových študentov zastavil – a inštitút stratil jasnú identitu.

Paglia zároveň prijal kontroverzných prednášajúcich, napríklad Maurizia Chiodiho, ktorý v roku 2018 vyhlásil, že „použitie antikoncepcie môže byť v niektorých prípadoch aktom zodpovednosti“.

Výroky, ktoré vyvolali búrky

Arcibiskup sa v posledných rokoch opakovane ocitol v centre mediálnych škandálov. V apríli 2023 na festivale žurnalistiky v Perugii uviedol, že hoci osobne by eutanáziu neuskutočnil, chápe, že „legálna mediácia môže byť najvyšším možným spoločným dobrom“.

V auguste 2022 vyvolal ďalšiu búrku, keď o zákone z roku 1978, ktorý v Taliansku dekriminalizoval interrupcie, vyhlásil, že je „pilierom spoločenského života“ a „absolútne nie je predmetom diskusie“.

V tom istom roku bol obvinený, že počas vedenia Pápežskej rady pre rodinu presmeroval stovky tisíc eur z charitatívnych darov na iné účely. Podľa The Pillar síce tvrdil, že peniaze nahradil, no namiesto vlastných prostriedkov použil nové dary. Hoci neskôr obvinenia poprel a jeho hovorca ohlásil plánovanú žalobu voči denníku, súdne konanie nikdy nezačalo.

Tichý, ale rýchly vzostup kardinála Reinu

Kým Paglia vyvolával vášne, Baldo Reina stúpal nenápadne, no raketovo. Ešte v roku 2022 bol rektorom seminára na Sicílii. V priebehu necelých troch rokov sa stal pomocným biskupom Ríma, neskôr jeho vice-regentom a po odvolaní kardinála De Donatisa v apríli 2024 zaujal aj úrad generálneho vikára. V decembri 2024 ho pápež Lev XIV. vymenoval za kardinála.

Reina sa drží mimo reflektorov. V zriedkavom rozhovore pre The Pillar počas konzistória v roku 2024 povedal, že odpoveďou na sekularizáciu je „nová evanjelizácia, o ktorej hovoril už Ján Pavol II.“ A keď sa ho opýtali, či by sa cirkev mala prispôsobiť dobe, odpovedal: „Nie. Cirkev musí konať tak, aby sa doba prispôsobila evanjeliu.“

Zobraziť galériu (3) Kardinál Baldo Reina (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Signál Leva XIV.: Pokojne, ale jasne

Pápež Lev XIV. zatiaľ nemení zákony – mení ľudí. A to hovorí za všetko. Odvolanie Pagliu z JPII inštitútu a jeho nahradenie tradičnejšie ladeným, no nenápadným Reinom naznačuje, že nový pápež chce obnoviť dôveru, kontinuitu a teologickú zrozumiteľnosť tam, kde jeho predchodca otvoril priestor chaosu a kontroverziám.

Bez bombastických vyhlásení. Ale s jasným odkazom: nie všetko, čo prešlo za Františka, bude pokračovať aj za Leva.