Uruguaj ako prvá krajina v Latinskej Amerike legalizovala eutanáziu zákonom

MONTEVIDEO - Uruguajský senát dnes v noci SELČ schválil zákon, ktorý v krajine legalizuje eutanáziu. Napísala to agentúra AP. Ide o prvú krajinu v prevažne katolíckej Latinskej Amerike, ktorá eutanáziu povolila s pomocou legislatívy. Kolumbia a Ekvádor tak urobili na základe súdnych rozhodnutí, Čile sa podobný zákon naopak snaží presadiť už niekoľko mesiacov.
Poslanci v polovici augusta veľkou väčšinou schválili návrh zákona zaručujúci možnosť dôstojne zomrieť ľuďom, ktorí sú v poslednom štádiu nevyliečiteľnej choroby. V stredu večer uruguajského času pre neho potom zdvihlo ruku 20 z 31 prítomných senátorov.
Zákon povoľuje eutanáziu pre dospelých
Norma má zabezpečiť prístup k eutanázii ľuďom nad 18 rokov, ktorí sú v terminálnej fáze nevyliečiteľnej choroby a kvôli tomu trpia neznesiteľnou bolesťou. Zákon počíta s tým, že požiadavku na vykonanie eutanázie budú musieť schváliť dvaja posudkoví lekári alebo lekárska komisia. Možnosť zomrieť takýmto spôsobom budú mať len občania Uruguaja či ľudia s trvalým pobytom v krajine.
Najväčší odpor proti eutanázii v zhruba 3,5-miliónovej Uruguaji vzišiel od katolíckej cirkvi, sekularizácia však oslabila jej vplyv v tejto otázke. Prijatie zákona upevňuje reputáciu Uruguaja ako jednej z najliberálnejších krajín v Južnej Amerike. Krajina bola jednou z prvých, ktorá legalizovala marihuanu na rekreačné účely, a pred viac ako desiatimi rokmi prijala priekopnícku legislatívu umožňujúcu sobáše osôb rovnakého pohlavia i potraty.