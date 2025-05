Putinov poradca šokoval: Sovietsky zväz stále právne existuje! Desivé slová o Ukrajine

Anton Kobjakov (Zdroj: profimedia.sk)

Prekreslenie mapy sveta?

Na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre vystúpil Anton Kobjakov, poradca ruského prezidenta, s odvážnym tvrdením: Sovietsky zväz podľa neho právne stále existuje. Ak by to bola pravda, znamenalo by to, že vojna na Ukrajine nie je medzinárodný konflikt, ale čisto vnútroštátna záležitosť. A presne takto ju Kremeľ aj dlhodobo prezentuje – ako „interný problém“, do ktorého sa nemá zahraničie čo miešať.

„Ak Zjazd ľudových zástupcov vytvoril v roku 1922 Sovietsky zväz, potom by ho mohol rozpustiť iba ten istý orgán. Rozpad ZSSR ratifikovali najvyššie rady jednotlivých sovietskych republík – Ruska, Ukrajiny a Bieloruska – ale tie na to nemali kompetenciu,“ vyhlásil Kobjakov.

Politická zbraň v propagandistickom arzenáli

Kobjakovov výrok nenechal chladnými ani ostatných účastníkov fóra. Ruský štátny denník Russkaja gazeta označil jeho vystúpenie za „podnetné a strategické“. V skutočnosti však ide najmä o nový manéver v rámci propagandy, ktorá sa snaží presvedčiť svet, že vojenská invázia do Ukrajiny nie je medzinárodnou agresiou, a teda Západ nemá právo do nej zasahovať.

Samotný Kobjakov túto líniu potvrdil, keď vmiešavanie Západu do „vnútorných záležitostí“ Ruska označil za neprijateľné.

Ideológia v učebniciach: ďalší krok?

Ruský režim už v minulosti ukázal, že dokáže prepísať dejiny podľa aktuálnych potrieb. Počas vojny zaviedol nové učebnice dejepisu, ktoré upravujú historické fakty v prospech „hrdinského ruského národa“, stojaceho proti „nenávistnému Západu“. Kobjakovovo tvrdenie tak môže čoskoro nájsť miesto aj v školských osnovách.

Otázkou zostáva, či sa z tejto myšlienky nestane ďalší pilier oficiálnej doktríny Kremľa – a či sa svet len prizerá tomu, ako sa pod zámienkou právnych štrbín snaží oživiť impérium, ktoré sa pred vyše tridsiatimi rokmi rozpadlo.