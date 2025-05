Ostré varovanie Európy pred Ruskom: Na útok vôbec nie ste pripravení! Západ zaspal dobu

Bývalý veliteľ ukrajinských vojenských síl Valerij Zalužnyj (Zdroj: TASR/Ukrainian Presidential Press Office via AP, File)

Varovanie z Londýna

Valerij Zalužnyj, ktorý dnes pôsobí ako ukrajinský veľvyslanec vo Veľkej Británii, vystúpil na bezpečnostnej konferencii King's College v Londýne s tvrdým odkazom pre západných spojencov. Podľa neho sa vojna dramaticky mení — a NATO na to nereaguje dosť rýchlo.

„Nejde len o modernizáciu zbrojárskeho priemyslu či určité prezbrojenie. Potrebujete novú štátnu politiku,“ vyhlásil.

Zmeny podľa neho musia ísť do jadra armádnej filozofie: „Znamená to zásadné obnovenie taktiky, organizácie, doktrín, výcviku a rozpočtovania. A to si nevyžaduje len viac zdrojov, ale predovšetkým viac času.“

Front ako laboratórium budúcnosti

Ukrajinské bojisko sa podľa viacerých expertov stalo pokusným laboratóriom moderného vojenského konfliktu. Ako upozornil server Business Insider, ukazuje sa, že ani technologická prevaha NATO nemusí v budúcnosti zaručiť víťazstvo.

Aliancia si preto začína uvedomovať, že nestačí vlastniť sofistikované, drahé systémy. Rovnako dôležité je mať dostatok lacných, jednorazových zbraní – ako sú drony.

Zalužnyj však tvrdí, že Západ sa stále neprispôsobuje dostatočne rýchlo. „Nejde len o to, aby sme nahradili všetko dronmi. Ak by NATO prestalo používať tanky a prešlo na modernejšie systémy, trvalo by päť rokov, kým by dobehlo Ukrajinu. Ale technológie sa dovtedy opäť posunú. A nepriateľ tiež,“ varoval.

Ukrajina ako posledný štít Európy

Zalužnyj je presvedčený, že Ukrajina má v rukách osud kontinentu. Má najväčšiu armádu v Európe a ako jediná dokáže viesť vojnu vo vysokotechnologickom prostredí.

Aj keď niektoré krajiny disponujú špičkovou výbavou v jednotlivých oblastiach, podľa neho „žiadna z nich nebude schopná zabezpečiť si nezávislosť naprieč celým spektrom moderných obranných technológií“.

Zalužnyj zároveň varuje, že globálny bezpečnostný systém prechádza deštruktívnymi zmenami, ktoré podkopávajú dôveru v článok 5 Severoatlantickej zmluvy – teda kľúčový princíp kolektívnej obrany.