MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo na Ukrajinu vyše 300 dronov: Ide o najväčší útok od začiaku invázie!

10:57 Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 355 dronov a deväť striel, uviedlo dopoludnia ukrajinské letectvo. Podľa jeho hovorcu je to najväčší dronový útok na napadnutú krajinu za dobu ruskej invázie, napísali agentúry Reuters a AFP. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo o zostrele viac ako stovky ukrajinských dronov v noci a tiež nad ránom.

Ukrajinská protivzdušná obrana podľa predbežných údajov zlikvidovala všetkých deväť striel s plochou dráhou letu Ch-101 a zneškodnila 288 nepriateľských bezpilotných lietadiel, oznámilo ukrajinské letectvo na platforme Telegram. Spresnilo, že ukrajinské jednotky 233 dronov zostrelili palebnými zbraňami, ďalších 55 strojov zneškodnili elektronickým bojom alebo stroje zmizli z radarov. O osude zvyšných dronov sa vzdušné sily nezmieňujú.

8:55 Letecký poplach kvôli hrozbe ruských dronových a raketových útokov platil v noci na dnes na celej Ukrajine. Rusko podniklo údery proti Záporožskej, Chmelnyckej alebo Charkovskej oblasti, vyplýva zo správ serveru Ukrajina pravda. Výbuchy sa ozývali tiež v Kyjeve a Odeskej oblasti. Úrady hlásia zranených. Kvôli ruským útokom na Ukrajine druhú noc za sebou odštartovali poľské stíhačky.

8:53 Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová počas minulotýždňovej návštevy Bruselu rokovala s viacerými európskymi predstaviteľmi vrátane predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. V rozhovore pre portál Politico zdôraznila potrebu, aby sa Európska únia (EÚ) vrátila k dialógu s Ruskom.

Podľa Trumpa Putin zabíja priveľa ľudí

„Nie som spokojný s tým, čo Putin robí. Zabíja veľa ľudí. Neviem, čo sa s Putinom, do pekla, stalo,“ vyhlásil Trump pred odletom z mesta Morristown v štáte New Jersey do Washingtonu. „Poznám ho dlho, vždy som si s ním rozumel, ale on odpaľuje rakety na mestá a zabíja ľudí a to sa mi vôbec nepáči,“ dodal šéf Bieleho domu, ktorý podľa AFP Putina kritizuje zriedka, no v posledných týždňoch prejavil rastúcu frustráciu z postoja Moskvy v stagnujúcich rokovaniach o prímerí s Kyjevom.

V odpovedi na novinársku otázku Trump povedal, že v reakcii na najnovší útok „určite“ zváži sprísnenie sankcií USA voči Rusku. „Zabíja veľa ľudí. Neviem, čo s ním je. Čo sa s ním pekla deje? Zabíja veľa ľudí. Nie som z toho nadšený,“ povedal Trump.

Trump a Putin viedli pred týždňom dvojhodinový telefonický rozhovor, po ktorom americký prezident povedal, že Moskva a Kyjev okamžite začnú rokovania o prímerí a ukončení vojny. Putin po telefonáte uviedol, že Rusko je pripravené spolupracovať s Ukrajinou na memorande o budúcej mierovej zmluve, ktoré by tiež mohlo zahŕňať otázky budúceho prímeria a zásady urovnania konfliktu.

Ukrajina čelila podľa agentúry DPA ďalšiemu veľkému úderu ruských dronov

Ukrajina v noci čelila ďalšiemu veľkému ruskému vzdušnému úderu. Podľa agentúry DPA hlásia vojenskí pozorovatelia, že vo vzduchu je vyše sto ruských dronov. Terčom je okrem iného Odesa, poplach ale platí tiež na severe a východe krajiny. Ukrajina od februára 2022 čelí ruskej invázii.

V noci na dnes ruské sily na Kyjev a niekoľko ukrajinských oblastí vypálili 69 balistických striel a 298 bezpilotných lietadiel, kvôli ktorým zomrelo 12 ľudí a bolo zranených asi 80 ďalších. V noci na sobotu potom Rusko na ukrajinské územie vyslalo 14 rakiet a 250 dronov. Od piatka do soboty zomrelo najmenej 13 civilistov, dodal web BBC. Drony dnes vypustila tiež Ukrajina. Bezpilotné lietadlá smerovali na Moskvu, kde úrady z bezpečnostných dôvodov uzavreli letisko.

Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová dnes v reakcii na rozsiahle ruské vzdušné útoky uviedla, že na Rusko treba vyvinúť čo najväčší tlak. Podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula sa ukazuje, že ruský prezident Vladimir Putin o mier nestojí. Osobitný splnomocnenec Spojených štátov pre Ukrajinu Keith Kellogg hovoril podľa agentúry Reuters v súvislosti s ruskými útokmi o porušení ženevských protokolov.