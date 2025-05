Šokujúce odhalenie z Bieleho domu: Úradník potvrdil, čo sa dlho šepkalo: Melania nenávidí Donalda

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON - Navonok pôsobia ako stabilný pár, no vo vnútri má byť všetko inak. Donald a Melania Trumpovci oslávili 20. výročie svadby – no miesto osláv lásky sa objavili tvrdé slová: prvá dáma má podľa exspolupracovníka prezidenta svojho muža doslova nenávidieť.

Manželstvo na papieri, chlad za zatvorenými dverami?

Donald Trump je známy svojimi búrlivými vzťahmi – no so slovinskou exmodelkou Melaniou vydržal najdlhšie zo všetkých svojich žien. Už dve dekády tvorí prominentný pár, ktorý sa aj po Trumpovom návrate do Bieleho domu tvári ako jednotný. Lenže vo vnútri to má vrieť.

Ako informoval britský denník Daily Express, bývalý šéf komunikácie v Bielom dome Anthony Scaramucci tvrdí, že medzi Trumpovcami už dávno neexistuje náklonnosť – len číra nenávisť. Podľa jeho slov Melania k svojmu manželovi cíti len "čistý odpor".

Scaramucci: "Melania Trump ho nenávidí!"

Scaramucci, ktorý v roku 2017 pôsobil v prezidentskej administratíve len desať dní, sa nikdy netajil svojou kritikou Donalda Trumpa. No jeho najnovšie vyjadrenia idú ešte ďalej než predtým.

„Donald Trump je ako vírus, ktorý napadne mozog – ako pandémia,“ vyhlásil Scaramucci. „Chce, aby sa o ňom stále hovorilo. Moja vlastná žena ho nenávidí – takmer tak veľmi, ako ho nenávidí Melania. Hovorila mi: ‚Nerob preňho. Spáli ťa a spôsobí ti bolesť.‘“

Týmito slovami nielenže vykreslil obraz bývalého prezidenta ako toxického človeka, ale zároveň poodhalil napäté manželské zákulisie, o ktorom sa doteraz len šepkalo.

Tichá vojna za múrmi Bieleho domu?

Melania Trumpová sa síce na verejnosti objavuje po boku svojho manžela, no ich reč tela, vzájomné pohľady i chladné gestá vyvolávali otázniky už počas jeho prvého mandátu. Po návrate do Bieleho domu sa síce oficiálne tvária ako pár, no Scaramucciho slová naznačujú, že ide len o fasádu.

A hoci Trumpovci doteraz nikdy verejne nehovorili o kríze v ich vzťahu, úniky insiderov naznačujú, že najdlhšie trvajúce Trumpovo manželstvo môže byť aj najchladnejšie.