USA vybudujú vesmírny protiraketový štít Zlatá kupola, uviedol Trump: Čína aj Rusko reaguje!

Vesmírny protiraketový štít Golden Dome (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Spojené štáty vybudujú vlastný vesmírny protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopuľa) v celkovej hodnote 175 miliárd dolárov. Jeho súčasťou majú byť prvýkrát tiež zbraňové systémy vo vesmíre, schopné zneškodniť útočiace strely vo všetkých fázach letu. Všetky komponenty programu, ktorý má byť podľa Trumpa hotový do konca jeho funkčného obdobia, teda do januára 2029, majú byť vyrobené v Spojených štátoch. Ambiciózny projekt je všeobecne považovaný za základný kameň Trumpovho vojenského plánovania, píše agentúra Reuters.

Prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome oznámil koncept tohto obranného systému, ktorého plánovanie nariadil Pentagonu už v januári krátko po svojom návrate do funkcie. Vybral tiež generála vesmírnych síl Michaela Guetleina za manažéra zodpovedného za vývoj programu, ktorý má Spojené štáty ochrániť najmä pred hrozbami z Ruska a Číny. Golden Dom bude "chrániť našu vlasť", povedal Trump z Oválnej pracovne Kanada podľa neho dala najavo, že chce byť jeho súčasťou.

Prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"Je mi potešením oznámiť, že sme oficiálne vybrali architektúru tohto najmodernejšieho systému," povedal Trump novinárom. "Po dokončení bude Golden Dome schopný zachytiť aj rakety odpálené z druhej strany Zeme a dokonca aj tie, ktoré budú vypustené z vesmíru. To je veľmi dôležité pre úspech a dokonca aj pre prežitie našej krajiny," dodal republikánsky šéf Bieleho domu.

Cieľom projektu je vytvoriť popri pozemnej protiraketovej obrane tiež sieť satelitov pre detekciu, sledovanie a potenciálne zachytenie striel vo všetkých štyroch hlavných fázach potenciálneho útoku, teda vrátane ich detekcie a zničenia ešte pred odpálením. V rámci systému by mohli byť na obežnej dráhe rozmiestnené stovky sledovacích satelitov.

Prezident Donald Trump, senátor Dan Sullivan, R-Alaska, vpravo, senátor Kevin Cramer, R-N.D. a minister obrany Pete Hegseth (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Pri nákladoch 175 miliárd dolárov zrejme potrvá realizácia tohto kontroverzného programu dlhé roky, keďže bude podliehať politickej kontrole a čeliť neistému financovaniu, píše Reuters. Rozpočtový úrad Kongresu tento mesiac vydal odhad, že Golden Dome by mohol počas dvoch desaťročí vyjsť celkovo až 831 miliárd dolárov, z toho len komponenty umiestnené vo vesmíre by mohli vyjsť až na 542 miliárd.

Republikánski zákonodarcovia navrhli počiatočnú investíciu pre Golden Dome vo výške 25 miliárd dolárov ako súčasť širšieho obranného balíka v hodnote 150 miliárd dolárov. Toto financovanie je však viazané na sporný návrh komplexného zákona o daňových úľavách a výdavkových škrtoch, ktorý v Kongrese čelí značným prekážkam.

Demokratickí zákonodarcovia navyše vyjadrujú obavy ohľadom procesu verejného obstarávania a zapojenia spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska, Trumpovho spojenca, ktorá sa popri firmách Palantir a Anduril stala favoritom na vybudovanie kľúčových komponentov systému.

Trumpov Golden Dom je inšpirovaný izraelským pozemným obranným štítom Iron Dome, ktorý chráni židovský štát pred raketami a strelami, často odpaľovanými z okolitých krajín. Trumpova Zlatá kopuľa je však oveľa rozsiahlejšia a počíta s masívnou sústavou sledovacích satelitov a tiež samostatnou flotilou útočných satelitov, ktoré majú zostreliť odpálené rakety už krátko po štarte.

Plány USA so Zlatou kupolou podkopávajú stabilitu vo svete, tvedí Čína

Čína v stredu upozornila, že protiraketový štít Zlatá kupola, plánovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom, „podkopáva stabilitu vo svete“, informuje AFP. Vyjadrenie Pekingu prišlo po tom, čo Trump v noci na stredu oznámil počiatočné financovanie tohto plánu vo výške 25 miliárd dolárov.

„Podkopáva to globálnu strategickú rovnováhu a stabilitu. Čina vyjadruje v tejto súvislosti vážne obavy. Naliehavo žiadame Spojené štáty, aby čo najskôr upustili od vývoja a rozmiestňovania globálneho systému protiraketovej obrany,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning počas pravidelného brífingu pre médiá.

Protiraketový štít Zlatá kupola má podľa plánov fungovať na zemi aj vo vesmíre a byť schopný detegovať a zastaviť balistické rakety počas každej zo štyroch hlavných fáz potenciálneho útoku: pred vypustením, počas skorej fázy letu, uprostred neho i v závere počas klesania na cieľ.

Štít má byť podľa plánov v prevádzke do konca Trumpovho funkčného obdobia, teda do roku 2029. Trump zároveň oznámil, že dohľad nad postupom prác bude vykonávať súčasný zástupca veliteľa vesmírnych síl generál Michael Guetlin.

Treba v dohľadnej budúcnosti obnoviť kontakty, uviedol Kremeľ o Trumpovom pláne

Kremeľ doteraz necíti ohrozenie jadrovej parity medzi Ruskom a Spojenými štátmi kvôli plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na vybudovanie protiraketového štítu, ale nevyhnutné je v dohľadnej budúcnosti obnoviť dialóg medzi oboma štátmi o strategickej stabilite. Uviedol to dnes podľa tlačových agentúr hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Je to suverénna záležitosť USA. Ak sa USA domnievajú, že je tu raketové nebezpečenstvo, tak samozrejme vyvíjajú systémy protiraketovej obrany. Robia to všetky krajiny, ktoré na to majú potenciál," povedal Putinov hovorca Dmitrij Peskov.

Podľa agentúry TASS tiež uviedol, že Kremeľ doteraz Trumpov projekt nevníma ako nejaké ohrozenie strategickej jadrovej rovnováhy medzi Ruskom a USA. "Treba chápať nuancie. Zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti o tomto projekte," vysvetlil. "Samozrejme, sám chod udalostí vyžaduje, aby sme v dohľadnej budúcnosti obnovili kontakty o strategickej stabilite," vyhlásil.