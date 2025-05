Poplach v Egypte: Situácia so žralokmi je neúnosná! Zákaz plávania v mori

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KÁHIRA - Egypt sprísňuje pravidlá pre dovolenkárov pri Červenom mori. Dôvodom je rastúci počet žraločích útokov v blízkosti turistických letovísk. Nové nariadenia priamo zasahujú do bežného dovolenkového režimu – kúpanie je zakázané v určitých hodinách, na viacerých miestach aj úplne. A pozor: do mora už nesmiete so šperkami.