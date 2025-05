AKTUÁLNE Naši susedia si môžu vydýchnuť: Dorazili výsledky testov pacienta v nemocnici Bulovka, v hre bola aj ebola!

Českí odborníci mali obavy z výskytu eboly, a preto nastúpili tvrdé opatrenia. (Zdroj: X/HZS Jihočeského kraje)

PRAHA - Nákaza vírusom ebola ani inými pôvodcami krvácavej horúčky sa u pacienta vo Fakultnej nemocnici Bulovka nepotvrdila, uviedol včera večer minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09) na sociálnej sieti X. Američan, ktorý nedávno strávil istý čas v Afrike, bol v piatok večer prijatý do pražskej nemocnice s podozrením na veľmi nebezpečnú infekciu. Hygienici kvôli kontaktom s ním poslali 26 ľudí do preventívnej karantény.

Testy vzoriek odobratých pacientovi na Bulovci včera vykonal berlínsky Inštitút Roberta Kocha. "Kochov inštitút nám pred malou chvíľou odovzdal výsledky testov, ktoré jednoznačne vylúčili ochorenie krvácavou horúčkou," uviedol Válek okolo 23.00 h. "Nákaza vírusom ebola ani inými filovirmi či ďalšími pôvodcami hemoragických horúčav sa nepotvrdila!" napísal. O nákaze ebolou alebo horúčkou marburg u pacienta prevezeného na Bulovku z táborskej nemocnice špekulovali niektoré médiá.

Válek taktiež poďakoval zdravotníkom, hygienikom a príslušníkom integrovaného záchranného systému za profesionálne a pohotovo odvedenú prácu. "Rád by som zároveň pripomenul, že v podobných situáciách sa postupuje podľa jasne daných, opakovane nacvičovaných protokolov. Všetky zapojené zložky na podobné situácie pravidelne cvičia a týmto sa potvrdilo, prečo sú takéto cvičenia potrebné," dodal minister.

Po prevoze na Bulovku bol v stabilizovanom stave

Američan hospitalizovaný na Bulovci podľa zástupcu hlavnej hygieničky Matyáša Fošuma niekoľko týždňov strávil v africkej Demokratickej republike Kongo. Odtiaľ sa cez Rwandu vrátil do USA a následne 6. mája pricestoval do Česka. V Afrike sa zdržiaval v oblastiach, kde je možné sa nakaziť niektorou z krvácavých horúčok. Po prevoze na Bulovku bol v stabilizovanom stave, nemocnica ho umiestnila do bioboxu, ktorý je hermeticky oddelený od okolitého prostredia.

Medzi krvácavé horúčky, ktorých je viac ako desiatka typov, patrí popri ebole a marburgu napríklad aj žltá zimnica alebo horúčka dengue. Ebola sa nešíri vzduchom, ale kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Vírus v Afrike spôsobil niekoľko epidémií choroby, ktorej úmrtnosť dosahuje 25 až 90 percent. Marburg má mortalitu 88 percent a býva radený do rovnakej skupiny filovirov. Na rozdiel od eboly však proti marburgu neexistuje antivírusová liečba ani vakcína.