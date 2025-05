AKTUÁLNE Prípad rizikového Američana v Česku nezahŕňa len jeho: Až 26 ľudí v karanténe! Jedno ochorenie už vylúčili

Muža teraz v českej nemocnici monitorujú. (Zdroj: X/HZS Jihočeského kraje)

PRAHA - Pacient prijatý v piatok do pražskej Fakultnej nemocnice Bulovka s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu je v stabilizovanom stave. Je to Američan, ktorý sa pohyboval v oblasti Konga. Výsledky testov, ktoré určia typ nákazy, budú zrejme dnes popoludní, vzorky nemocnice poslala do berlínskeho Inštitútu Roberta Kocha. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Je tu totiž vážne podozrenie na nákazu chorobou ebola!

Hovorkyňa však nateraz zdôraznila, že informácie médií o nákaze ebolou alebo horúčkou marburg, sú v špekulatívnej rovine. Muž, ktorého na Bulovku zdravotníci previezli z nemocnice Tábor, je v pražskej nemocnici umiestnený v bioboxe.

Mimoriadne opatrenia

Tento hermeticky uzavretý priestor má vlastnú vzduchotechniku a zariadenie na sterilizáciu odpadových vôd, zdravotníci doň vstupujú v ochrannom obleku a pri odchode sa dezinfikujú v dekontaminačnej komore.

Fakultná nemocnica Bulovka prijala pacienta s podozrením na nebezpečnú nákazu v piatok večer. V táborskej nemocnici, odkiaľ ho v ochrannom vaku previezla sanitka, večer hasiči a zdravotníci vykonali dezinfekciu. Záchranári, ktorí s mužom pred hospitalizáciou prišli do nechráneného kontaktu, budú až do výsledkov testov v karanténe, uviedla Česká televízia (ČT). Ak by testy ukázali nákazu, začnú hygienici hľadať ľudí, ktorí boli v Česku s Američanom v kontakte.

Infekčná klinika Bulovky je jediným civilným zariadením v Česku, ktoré môže o pacientov s vysoko nákazlivými infekciami starať, uviedla pred mesiacom pri nácviku príjmu takýchto pacientov primárka Hana Roháčová. Zatiaľ tam ale pobývali len ľudia s podozrením na takúto infekciu.

Ide o obávané ochorenie

Ebola a marburg patria medzi krvácavé horúčky, ktorých je viac ako desiatka typov, napríklad aj horúčka dengue alebo žltá zimnica. Ebola sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaminovaným materiálom.

Ilustračný záber na mikroskopickú podobu baktérie eboly. (Zdroj: gettyimages.com)

Prejavuje sa krvácaním a k príznakom patrí horúčka, vracanie, hnačka či bolesti svalov. Vírus v Afrike spôsobil niekoľko epidémií choroby, ktorej úmrtnosť dosahuje 25 až 90 percent. Marburg má mortalitu 88 percent a býva radený do rovnakej skupiny filovirov. Na rozdiel od eboly však proti marburgu neexistuje antivírusová liečba ani vakcína.

Špekulovalo sa o ebole

Američan prijatý v piatok do pražskej Fakultnej nemocnice na Bulovce s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu do Česka pricestoval 6. mája z Afriky cez USA. Hygienici nariadili karanténu 26 ľuďom, ktorí s ním boli v rizikovom kontakte. Dominantne sú to zdravotníci. ČTK to dnes povedal zástupca hlavnej hygieničky Matyáš Fošum. Hlavná hygienička Barbora Macková uviedla, že rozšírenie infekcie je nepravdepodobné, pretože potenciálne nákazy sa nešíria vzduchom. Výsledky rozboru vzoriek od pacienta z Bulovky by mali byť k dispozícii dnes popoludní.

Hygienická služba podľa Fošuma vytrasovala 26 ľudí, na ktorých by sa nákaza mohla preniesť, boli medzi nimi napríklad zdravotníci, ktorí pracovali s krvou pacienta. "Máme vylúčenú maláriu," povedal Fošum k výsledkom doterajších testov. Niektoré médiá špekulovali o nákaze ebolou alebo horúčkou marburg, podľa hovorkyne nemocnice Bulovka Evy Stolejda Libigerovej sú to ale špekulácie a jasnejšie bude, keď budú výsledky testov z berlínskeho Inštitútu Roberta Kocha.

Postup s karanténnym opatrením bude závisieť od typu ochorenia

Postup s karanténnym opatrením, ktoré hygienici nariadili, bude podľa Fošuma závisieť od typu ochorenia, ktorý určia testy. Buď by potom ľudia z karantény prešli do izolácie, alebo by bolo karanténne opatrenie zrušené, povedal. Tak by sa postupovalo napríklad v prípade, ak by sa ukázala nákaza žltou zimnicou, ktorú prenášajú komáre. Izolácia by nasledovala, ak by sa potvrdila nákaza prenášaná telovými tekutinami. Američan, ktorého v piatok na Bulovku previezli z nemocnice v Tábore, podľa Fošuma niekoľko týždňov pobýval v africkej Demokratickej republike Kongo. Odtiaľ sa cez Rwandu vrátil do USA a následne pricestoval do Česka.

Muž pobýval v oblastiach, kde je možné sa nakaziť niektorou z krvácavých horúčav, preto bol v piatok popoludní aktivovaný protokol postupov pre prípad výskytu takejto nákazy, uviedla hlavná hygienička vo vyjadrení, ktoré ČTK poskytol Štátny zdravotný ústav. Zvolanie krízového štábu teraz nie je zvažované, pretože sa infekcia, na ktorej majú zdravotníci podozrenie, nešíri vzduchom. "Vzhľadom na spôsoby prenosu testovaných infekcií môžem upokojiť verejnosť, že nebezpečenstvo, že by sa infekcia mohla z tohto zdroja rozšíriť medzi verejnosť, je nepravdepodobné," povedala Macková. Integrovaný záchranný systém, orgány verejného zdravotníctva i nemocnice Bulovka podľa nej postupovali absolútne bezchybne.

Muž je v stabilizovanom stave

Muž je v nemocnici na Bulovci v stabilizovanom stave, je umiestnený v bioboxe. Tento hermeticky uzavretý priestor má vlastnú vzduchotechniku a zariadenie na sterilizáciu odpadových vôd, zdravotníci doň vstupujú v ochrannom obleku a pri odchode sa dezinfikujú v dekontaminačnej komore. V táborskej nemocnici, odkiaľ muža v ochrannom vaku previezla sanitka, v piatok večer hasiči a zdravotníci vykonali dezinfekciu.

Infekčná klinika Bulovky je jediným civilným zariadením v Česku, ktoré môže o pacientov s vysoko nákazlivými infekciami starať, uviedla pred mesiacom pri nácviku príjmu takýchto pacientov primárka Hana Roháčová. Zatiaľ tam ale pobývali len ľudia s podozrením na takúto infekciu.