USA chystajú brutálne sankcie proti Rusku: Cieľom je zatlačiť Vladimira Putina k mieru

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

ANTALYA - Americký šéf diplomacie Marco Rubio na dnešnom neformálnom zasadnutí ministrov zahraničia krajín Severoatlantickej aliancie v tureckej Antalyi informoval o sankčnom návrhu proti Rusku, za ktorým v Senáte USA stojí vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham. Novinárom to na tlačovej konferencii povedal český minister zahraničia Jan Lipavský, ktorý návrh sankcií označil za drvivý.

Graham svoj návrh, ktorý má v 100-člennom Senáte USA podľa médií nadstranícku podporu viac ako 70 zákonodarcov, označuje za zdrvujúci, keďže predpokladá až 500-percentné dovozné sankcie na krajiny, ktoré nakupujú ruské ropné a energetické produkty. Návrh Graham považuje za páku proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pre prípad, že by odmietal napredovať v ceste k mieru na Ukrajine, ktorú Rusko vo februári 2022 na rozkaz šéfa Kremľa vojensky napadlo.

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Nesmieme zatvárať dvere pred tou šancou, ktorá tu je, ale na druhej strane, keď vidím, že zároveň prichádza americký senátor Lindsey Graham s pomerne silným, alebo povedzme drvivým sankčným návrhom proti Rusku, tak to musíme tiež podporovať, aby Putin videl, že to nie je len jeho voľba, ale že nám Naozaj od bezpečnosti záleží," povedal Lipavský.O Grahamovom návrhu, ktorý by doľahol okrem iného na aliančných členov Turecka či na Španielsko, ministri nedebatovali, Rubio ho podľa Lipavského predstavil skôr ako fakt.

"Rubio hovoril všeobecne o situácii a jeden z bodov, ktorý oznamoval, že v americkom Senáte leží tento návrh. Opísal jeho rozsah, jeho silu, vysvetlil, že je to návrh, ktorý je v Senáte, nie že by išiel od administratívy," povedal Lipavský. Poznamenal však, že návrh má veľký vplyv na súčasnú situáciu a sú s tým spojené politické požiadavky.Graham je teraz v Turecku, očividne ako súčasť americkej delegácie. Súčasťou jeho cestovného plánu boli stretnutia s ministrami zahraničia Británie a Ukrajiny Davidom Lammym a Andrijom Sybihou.