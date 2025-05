Americký minister Kennedy ml. volá po kroku proti Svetovej zdravotníckej organizácii: Štáty majú nasledovať USA a vystúpiť

Americký minister zdravotníctva a sociálnych služieb Robert F. Kennedy ml. (Zdroj: SITA/AP Photo/Stefan Jeremiah)

ŽENEVA - Americký minister zdravotníctva a sociálnych služieb Robert F. Kennedy ml. v utorok označil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za „umierajúcu“. Vyhlásil to v čase, keď sa v Ženeve za účasti delegácií z celého sveta koná výročné zasadnutei WHO, informovala agentúra Reuters.

Vo videu nahranom pre televíziu Fox News Kennedy apeloval na ministrov zdravotníctva celého sveta a WHO, aby vystúpenie USA z tejto organizácie považovali za varovanie. Oznámil, že USA sú v kontakte s podobne zmýšľajúcimi krajinami, a povzbudil aj ostatné štáty, aby zvážili pripojenie sa k tejto skupine. Rozhodnutie vystúpiť z WHO bolo jedným z prvých rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa po jeho návrate do Bieleho domu v januári tohto roku.

"WHO nás okráda, Spojené štáty každý len okráda. Už sa to nebude diať," povedal Trump, keď podpisoval príslušné rozhodnutie. Podľa Trumpa WHO nedokázala konať nezávisle od politických vplyvov členských štátov, od Spojených štátov vyberala „nehorázne sumy“ peňazí, „neúmerné oproti tomu, čo platia iné štáty, napríklad Čína“.

Trump sa o odchod pokúsil už skôr

Trump chcel Spojené štáty z organizácie vyviesť už počas svojho prvého funkčného obdobia. Vyčítal jej zlé rozhodnutia a podliehanie politickým (osobitne čínskym) vplyvom počas pandémie covidu-19. Vtedy proces nestihol dokončiť a jeho nástupca Joe Biden ho zvrátil. Republikáni na čele s Trumpom od odchodu očakávajú okrem finančných úspor aj viac slobody v rozhodovaní vo Washingtone, napríklad pri distribúcii vakcín.

WHO v utorok v Ženeve na svojom výročnom zasadnutí formálne prijala medzinárodnú dohodu o prevencii a kontrole pandémií. Hoci sa očakáva, že vystúpenie USA z WHO nadobudne účinnosť až od budúceho roka, Spojené štáty sa už v posledných mesiacoch od rokovaní o pandemickej dohode stiahli. USA nevyslali do Ženevy ani žiadnych delegátov.