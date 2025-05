ŠOKUJÚCE odhalenia o Bidenovi! Poradcovia vraj tutlali jeho zlý stav, báli sa, že skončí na vozíku: Totálne nás oj**al, zaznelo

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Kniha Original Sin: Prezident Biden's Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again sa na pultoch kníhkupectiev objaví 20. mája. Načrtáva množstvo historiek na základe viac ako 200 rozhovorov, sa opiera o anonymné zdroje. Len veľmi málo poradcov alebo zvolených činiteľov je uvádzaných v mene. Demokratická strana sa stále bojí verejne sa vysporiadať s tým, čo bola podľa mnohých zdrojov upadajúca schopnosť Bidena viesť prezidentskú kampaň a slúžiť v úrade hlavy štátu, napísal denník The New York Times.

Bývalý americký prezident Joe Biden gestikuluje počas svojho prvého väčšieho prejavu po odchode z Bieleho domu (Zdroj: TASR/AP/Nam Y. Huh)

Blízky poradca Kamaly Harrisovej počas jej prezidentskej kampane podľa autorov knihy tvrdí, že Biden zmaril šancu na víťazstvo demokratického kandidáta v minuloročných prezidentských voľbách, keď v súboji zostal príliš dlho napriek svojmu zhoršujúcemu sa stavu. Joe Biden "nás totálne oj**al", povedal David Plouffe, ktorý pôsobil ako manažér víťaznej prezidentskej kampane Baracka Obamu v roku 2008.

Biden ukradol voľby Demokratickej strane aj ľudu, tvrdí stratég

Predvolebný súboj Harrisovej s Donaldom Trumpom, ktorý trval iba 107 dní, Plouffe podľa knihy označil za "zk**venú nočnú moru". Poradca reagoval na rozhodnutie Bidena uchádzať sa o znovuzvolenie a potom v kampani zotrvať viac ako tri týždne po katastrofálnom výkone v debate proti Trumpovi, ktorým Biden vyvolal otázky o svojej duševnej zdatnosti a veku.

"Bola to ohavnosť. Ukradol voľby Demokratickej strane, ukradol ich americkému ľudu," povedal podľa knihy nemenovaný významný demokratický stratég o Bidenovom odhodlaní usilovať o znovuzvolenie.

Biden vlani 21. júla zo súboja o Biely dom odstúpil a rýchlo podporil Harrisovú, ale bolo už neskoro, tvrdia autori. Už predtým podľa nich pomohol nastoliť osud, ktorému sa chcel najviac vyhnúť - návrat Trumpa do Bieleho domu.

Biden zabúdal na mená svojich dlhoročných spolupracovníkov

Biden zabúdal mená svojich dlhoročných spolupracovníkov a spojencov už počas svojej prvej prezidentskej kampane v roku 2020 a po celý čas v úrade. Kniha opisuje, že zabudol meno Mikea Donilona, verného spolupracovníka, ktorý pre neho pracoval od začiatku 80. rokov, a že nepoznal herca Georgea Clooneyho. Zabudol tiež mená Jakea Sullivana, svojho poradcu pre národnú bezpečnosť.

Počas stretnutí Biden pôsobil krehko a jeho poradcovia a spojenci sa podľa knihy obávali, že v prípadnom druhom funkčnom období bude musieť používať invalidný vozík. Na zasadnutí s kabinetnými ministrami mu bol pripravovaný scenár, a to aj vtedy, keď na nich neboli prítomní novinári, uvádza kniha.

Demokratický kongresman za Illinois Mike Quigley opísal Bidenov fyzický stav počas jednej cesty do Írska ako podobný stavu kongresmanovho vlastného otca, keď umieral na Parkinsonovu chorobu. "Snažili sme sa ho chrániť pred jeho vlastnými zamestnancami," povedal o niekdajšom prezidentovi jeden z vysokopostavených poradcov, ktorý odišiel z Bieleho domu, pretože si nemyslel, že by Biden mal na post opäť kandidovať.