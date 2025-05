Bidenov boj s rakovinou: Diagnóza, ktorá už nedáva šance! Má posledné štádium, povedal lekár

Joe Biden má posledné štádium rakoviny. (Zdroj: profimedia.sk)

BRNO - Bývalý americký prezident Joe Biden čelí najagresívnejšej forme rakoviny prostaty, ktorá už metastázovala do kostí. Jeho zdravotný stav je vážny a prognóza neúprosná. Špecialista na urologickú onkológiu z Masarykovho onkologického ústavu v Brne, profesor Michal Staník, v exkluzívnom rozhovore pre Novinky.cz vysvetlil, čo takáto diagnóza znamená a aké sú reálne vyhliadky na prežitie.

Štvrté štádium: Tam, kde sa už na zázraky nehrá

Podľa profesora Staníka je Bidenov zdravotný stav spojený s najvyšším, teda štvrtým klinickým štádiom rakoviny prostaty. „Je to fáza, v ktorej už máme potvrdené vzdialené metastázy – v tomto prípade v kostiach. To je vždy signál, že ide o veľmi pokročilé a ťažko liečiteľné ochorenie,“ uviedol odborník pre Novinky.cz.

Zatiaľ čo pri včasne zachytenom nádore je päťročná miera prežitia vyššia ako 95 %, v tomto prípade klesá pod 50 %. A to ešte závisí od počtu metastáz, ich lokalizácie a celkového zdravotného stavu pacienta. V kombinácii s Bidenovým pokročilým vekom je prognóza ešte menej priaznivá.

Gleasonovo skóre: Číslo, ktoré neveští nič dobré

V oznámení Bidenovho tímu zaznelo aj takzvané Gleasonovo skóre – konkrétne hodnota 9 z 10. Ide o hodnotenie agresivity nádoru na základe mikroskopického vzhľadu nádorových buniek.

„Čím vyššie skóre, tým agresívnejší nádor a tým vyššie riziko vzniku metastáz,“ vysvetľuje Staník. Skóre 9 už patrí medzi extrémne vysoké hodnoty. Znamená, že rakovina má veľmi nepriaznivý priebeh.

Liečba existuje, ale nie je to výhra

Aj keď Bidenov typ nádoru reaguje na hormonálnu liečbu, nejde o dlhodobé riešenie. Staník potvrdzuje, že práve hormonálna terapia býva prvou voľbou aj pri pokročilých štádiách. No s časom účinnosť klesá. „Nádor si dokáže vyselektovať klony buniek, ktoré už na terapiu nereagujú. Niekomu sa to stane za rok, inému za päť. Je to veľmi individuálne,“ dopĺňa.

A aj keď liečba zaberie, šanca na päťročné prežitie ostáva pod hranicou 50 percent. Biden tak podľa všetkého vstúpil do najťažšej životnej etapy, v ktorej lekárska veda dokáže chorobu len spomaliť, nie zastaviť.

Tichý zabijak: Rakovina prostaty dlho nebolí

Jedným z dôvodov, prečo sa nádor prostaty často objaví až v neskorom štádiu, je jeho nenápadný priebeh. „V počiatočných fázach nemá pacient žiadne príznaky alebo si ich zamieňa s bežnými ťažkosťami pri močení,“ vysvetľuje Staník. Až keď sa objavia metastázy – najčastejšie bolesti kostí – je už väčšinou neskoro.

Jedným z mála spôsobov, ako odhaliť ochorenie včas, je preventívne vyšetrenie hladiny PSA. V Česku funguje od minulého roka špeciálny screeningový program pre mužov vo veku 50 až 69 rokov. „Za rok 2024 sa zapojilo vyše 100-tisíc mužov, čo považujeme za úspech,“ dodáva Staník.

Osud, ktorému sa dalo predísť?

Rakovina prostaty je zákerná, no vo väčšine prípadov liečiteľná, ak sa odhalí včas. U Bidena sa to však nestalo. Dnes tak čelí krutej realite, ktorú lekári poznajú až príliš dobre: pokročilé štádium, silné bolesti, neistá budúcnosť.

Otázkou ostáva, ako sa táto diagnóza odrazí na jeho ďalšom verejnom pôsobení.