Škandál v Saudskej Arábii: VIDEO Trump zaspal počas stretnutia s princom! Pochybnosti o zdraví prezidenta

Donald Trump počas stretnutia s princom pospával. (Zdroj: X)

RIJÁD - Predtým sa smial „ospalému Joeovi“, teraz sa celý svet smeje jemu. Donald Trump na stretnutí s korunným princom Salmanom nedokázal udržať oči otvorené. A kamera to zachytila do poslednej sekundy.

Len čo sa svet dozvedel, že Donald Trump má podľa svojich lekárov „excelentné kognitívne zdravie“, objavilo sa video, ktoré túto verziu rozbíja na márne kúsky. Americký prezident priamo počas oficiálneho stretnutia v Rijáde s korunným princom Mohammedom bin Salmanom zaspal. A nie raz. Video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami, zachytáva Trumpa, ako zatvára oči a následne sa trhne, akoby sa prebral zo sna. Diplomacia v priamom prenose sa zmenila na grotesku.

Zaspal počas podpisovania strategických dohôd

Incident sa odohral počas oficiálnej návštevy Saudskej Arábie, kde sa uzavreli kľúčové zmluvy o ekonomickej, vojenskej a kultúrnej spolupráci medzi oboma krajinami. Miesto koncentrácie a štátnického výkonu však 78-ročný prezident ponúkol svetu niekoľko minút driemot a šokovaný výraz korunného princa.

Či za to mohla únava z cesty, časový posun alebo jednoducho nuda, nie je jasné. Jedno je však isté: Donald Trump počas strategického rokovania jednoducho zaspal.

Internet v plameňoch: „To nie je jetlag, to je bezpečnostné riziko!“

Spoločenské siete zachvátila vlna posmechu. Podcaster Brian Allen udrel rovno na solar: „To nie je jetlag – to je chodiace bezpečnostné riziko so spánkovým harmonogramom,“ napísal na platforme X.

Ďalší komentátori si neodpustili porovnanie s jeho najväčším politickým rivalom Joeom Bidenom, ktorého Trump roky zosmiešňoval ako „Sleepy Joe“. Tentoraz si však svet našiel nového kandidáta – „Sleepy Don“. „To je taká hanba. Svetoví lídri sa smejú jemu – a spolu s ním aj nám,“ píše sa pod videom na Instagrame. „Takže toto je ten víťaz? Biden spal s otvorenými očami, Trump rovno chrápe,“ znel ďalší komentár.

Spánková história prezidenta: Nielen Rijád, ale aj súdna sieň

Trumpovo driemanie pred kamerami nie je novinkou. Už v apríli 2024 si ho všimli, ako počas predbežných pojednávaní v prípade so Stormy Daniels zatvára oči a ponára sa do krátkeho spánku priamo v súdnej sieni. Vtedy sa to dalo ešte označiť za unaveného človeka v stresovej situácii.

Tentoraz však ide o medzinárodné rokovanie s kľúčovým partnerom v regióne Blízkeho východu. A svet neodpúšťa.