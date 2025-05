Trumpova obchodná vojna s Čínou dusí americké firmy: Malí podnikatelia bojujú o prežitie

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

„Jedinou možnosťou je pokúsiť sa udržať nad vodou, alebo skončiť s podnikaním,“ povedala Anna Barkerová, ktorej firma Glo so sídlom v Mississippi predáva svietiace hračky navrhnuté v USA a vyrábané v Číne. Pre AFP uviedla, že zníženie ciel na 90 dní, ktoré vstúpilo do platnosti v stredu (14. 5.), je pre ňu len „zábleskom na radare“. Zadávanie objednávok, výroba produktov a ich odoslanie do Spojených štátov trvá oveľa dlhšie. Trumpova eskalujúca obchodná vojna, od jeho návratu do Bieleho domu v januári, viedla k tomu, že americké clá na čínsky tovar, vrátane hračiek, stúpli až na 145 %, zatiaľ čo Peking zaviedol odvetné clá na dovoz z USA vo výške 125 %.

Minulý víkend sa dve najväčšie svetové ekonomiky dohodli na dočasnom znížení colných poplatkov, pričom clá v USA klesnú na 30 %, v Číne na 10 %. Hoci je Barkerová opatrne optimistická, pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania medzi USA a Čínou, upozornila, že aj znížená 30-percentná colná sadzba je pre malé firmy vysoká. Trump pri zavádzaní ciel argumentoval, že ak firmy presunú výrobu do USA, budú mať nulové clá. Prehliadol pritom náklady na stroje alebo suroviny, ktoré je potrebné dovážať. „Sme americká spoločnosť,“ povedala Barkerová. „Našou najväčšou prioritou, ak by to bolo len na nás, bude vždy americký trh. Ale teraz to jednoducho nie je možné,“ dodala s tým, že ak sa chce udržať nad vodou, musí hľadať príležitosti na rast v zahraničí.

Hrozí tiež, že aj sadzby za prepravu sa zvýšia

Vysoké clá od 9. apríla prinútili mnohé firmy zastaviť dovoz z Číny. Viacerí experti a podnikatelia sa zhodujú na tom, že ich dočasné zníženie ho síce môže pomôcť oživiť, ale aj zostávajúca 30-percentná sadzba prinúti mnohých, aby tieto náklady preniesli aspoň čiastočne na spotrebiteľov. A aj toto clo predstavuje tvrdú ranu pre malé firmy, ktoré majú nižšie marže. Hrozí tiež, že aj sadzby za prepravu sa zvýšia, keďže spoločnosti sa budú snažiť využiť dočasné zníženie ciel na urýchlenie dovozu a vytvorenie zásob. Pre malé firmy tak bude ťažké presadiť sa v konkurencii s veľkými dovozcami a získať priestor na lodi.

Niektoré podnikateľské skupiny vyzvali Trumpa, aby uzavrel trvalé dohody s Čínou a ďalšími krajinami, ktoré by firmám poskytli istotu. Inak hrozí ďalší pokles investícií. Pre Barkerovej start-up Glo, ktorý sa zrodil zo školského projektu, keď ona a jej obchodný partner boli vysokoškoláci, môže byť odpoveďou nateraz expanzia mimo USA. To znamená zasielanie produktov vyrobených v Číne do Európy aj inde, hoci má sídlo v USA s približne 30 zamestnancami. Práve to je, paradoxne, možno cesta, ako zachovať americké pracovné miesta. Európe zase v súvislosti s americko-čínskou obchodnou vojnou hrozí, že ju zaplaví lacný čínsky dovoz.