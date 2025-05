Na Trumpa sa sype kritika, TOTO mu odkazuje expremiér a bývalý šéf NATO! Otázku Grónska vyriešil jednou vetou

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

Spojené štáty a najmä ich staronový prezident Donald Trump sa ešte stále nevzdal myšlienky pripojenia Grónska k USA. Biely dom hovorí o zabezpečení bezpečnosti v prípade plavbe obchodných lodí, pričom kritizuje dánske kráľovstvo, že tieto "kritické vody" by mali byť pod väčšou ochranou.

Obavy o budúcnosť Grónska

S krokmi Donalda Trumpa výhradne nesúhlasí dánsky expremiér a bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen. Ten dokonca odkázal šéfovi Bieleho domu nasledovné: "Považujem za nehanebné, keď sa americký prezident vyhráža svojmu spojencovi. Dánsko je pritom jedným z najbližších a najspoľahlivejších spojencov USA. Z celej tejto situácie mám obavy," povedal pre POLITICO.

Trump začiatkom tohto mesiaca pre NBC povedal, že nevylučuje použitie sily na dobytie ostrova. "Nevylučujem to. Na druhej strane ale ani nehovorím, že tak urobím. Grónsko veľmi potrebujeme. Žije tam málo ľudí, ale my sa o nich postaráme. Toto územie potrebujeme pre zachovanie medzinárodnej bezpečnosti v regióne," vyjadril sa.

Trump mal podľa denníka The Wall Street Journal nariadiť spravodajským službám, aby získali čo najviac informácii o tomto ostrove. Keď sa o tom dozvedela dánska vláda, predvolal si amerického veľvyslanca.

Voľné pridruženie

Biely dom má skúmať dohodu o voľnom pridružení s Grónskom. V súčasnej dobe to tak majú Marshallove ostrovy alebo Palau. USA by na základe tejto dohody poskytovali Grónsku vojenskú ochranu, pomoc a medzi krajinami by fungovala bezcolná výmena tovaru. Grónsko ako také by si ale zachovalo nezávislosť.

Rasmussen, ako bývalý dánsky premiér zdôraznil, že "obyvatelia Grónska sa nechcú stať Američanmi, ale naopak byť naďalej súčasťou dánskeho kráľovstva". Okrem toho zdôraznil, že Grónsko je súčasťou NATO. "Pokiaľ sú teda Spojené štáty nespokojné s obranou Grónska...ocenili by sme posilu v rámci obrannej spolupráce (ale nič viac)," dodal na záver.

Medzi Grónskom a USA existuje aj platná zmluva, v ktorej sa uvádza, že Washington môže na ostrove zriaďovať základne, no v posledných rokoch sa vojenská prítomnosť obmedzila.