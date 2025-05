Žiaden členský štát Európskej únie by nemal mať právo paralyzovať ju ako celok

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

PRAHA - Žiaden členský štát EÚ by podľa českého prezidenta Petra Pavla nemal mať právo paralyzovať Úniu ako celok a znemožniť tak presadzovanie jej zásadných záujmov, napríklad pomoc napadnutej Ukrajine. Povedal to v pondelok na úvod konferencie Európa ako úloha na Pražskom hrade. Ak chce EÚ v súčasnom svete obstáť, mala by byť podľa neho obranyschopná, konkurencieschopná a akcieschopná.