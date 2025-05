Šutaj Eštok volá po stabilnej, spolupracujúcej a konkurencieschopnej Európe

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD sa chce vrátiť k predstave Európskej únie (EÚ), ktorá vznikla ako mierový projekt prinášajúci pokoj, bezpečnosť a prosperitu všetkým členským krajinám. Volá po silnom Slovensku v stabilnej, spolupracujúcej a konkurencieschopnej Európe. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pri príležitosti piatkového Dňa Európy.

„V čase, keď liberálne názory odkláňajú Úniu čoraz viac od jej pôvodného nastavenia, chceme silné Slovensko v stabilnej, spolupracujúcej a konkurencieschopnej Európe. V Európe, kde má Slovensko, tak ako každá členská krajina, nielen zaslúžený rešpekt, ale aj svoj suverénny a autentický hlas, ktorý bude pomáhať Európe napredovať a udržať si pevné postavenie aj v rámci svetových partnerov,“ poznamenal vo videu na sociálnej sieti.

EÚ vznikla ako mierový projekt

Šutaj Eštok zároveň poukázal na to, že EÚ vznikla ako mierový projekt, ktorý prináša pokoj, bezpečnosť a prosperitu všetkým členským krajinám. Hlas-SD sa podľa jeho slov chce k danej predstave vrátiť. Európa by mala podľa neho v prvom rade myslieť na bezpečnosť vlastných občanov a neohrozovať sa vítaním nelegálnych migrantov. Volal tiež po tom, aby Európa zlepšovala život občanom a nebrzdila ho „nezmyselnými opatreniami“, akými sú podľa neho Green Deal alebo zákaz dovozu plynu, ropy či jadrového paliva z Ruska. Apeloval aj na to, aby sa Európa namiesto debát o pohlaviach či sexuálnej orientácii zamerala na pomoc rodinám.

Deň Európy odkazuje na deklaráciu francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorú predstavil 9. mája 1950. Hovorila o vytvorení európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na výrobcov týchto strategických surovín a prispel tým k zabezpečeniu mieru v Európe. Návrh sa považuje za začiatok budovania Európskej únie. Jej zakladajúcimi členmi boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. K prvému rozšíreniu došlo v roku 1973. Slovensko do EÚ vstúpilo v roku 2004.