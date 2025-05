Nemecko musí zohrávať silnú a aktívnu úlohu v Európskej únii, uviedol kancelár Merz

Friedrich Merz (Zdroj: TASR/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

„Nemecko musí zohrávať silnú, aktívnu úlohu v Európskej únii a nemecká vláda to aj urobí,“ vyhlásil na tlačovej konferencii po boku predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. „Istým spôsobom sa vraciam domov do Bruselu, domov do Európy,“ poznamenal Merz, ktorý pred takmer tromi desaťročiami začínal svoju politickú kariéru ako europoslanec.

Nemecký kancelár už prezentoval svoje priority v oblasti EÚ, medzi ktoré patrí podpora nových obchodných dohôd, zmiernenie obchodného napätia so Spojenými štátmi, vyváženie klimatických opatrení a podpory priemyslu, obmedzenie migrácie a posilnenie obranných kapacít Európy. „Výzvy, ktorým čelíme, sú veľké a môžeme ich riešiť len spoločne,“ zdôraznil.

Stretnutie Merza s von der Leyenovou

Stretnutie Merza s von der Leyenovou – nemeckou političkou, ktorá pochádza z tej istej politickej strany a nového kancelára označuje za svojho „priateľa“ – pozorne sledovali analytici ako ukazovateľ budúcich pracovných vzťahov. Potenciál pre spory totiž vznikol po tom, ako nová nemecká vláda jednostranne odmietla väčšinu žiadateľov o azyl na svojich hraniciach – k výraznej nevôli Poľska.

Šéfka EK v tejto súvislosti pripomenula, že migračná politika si vyžaduje „spoločné európske riešenia“ a že akékoľvek opatrenia na hraniciach musia byť časovo obmedzené. Doplnila však, že Berlín zrejme postupuje podľa pravidiel – koordinuje svoju činnosť s Komisiou a susednými krajinami. Obaja sa zhodli na potrebe úzkej spolupráce v oblasti obchodu a obrany – dvoch kľúčových témach pre exportne orientovanú nemeckú ekonomiku. Merz priblížil, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi deklaroval potrebu viesť obchodné rokovania so všetkými 27 členskými štátmi EÚ.

V oblasti obrany signalizoval, že Nemecko sa chce aktívne podieľať na posilnení európskej obrany – vzhľadom na znižujúci sa záujem USA o región a vojnu na Ukrajine. Podporil aj iniciatívy Bruselu na uvoľnenie stoviek miliárd eur na obranné rozpočty členských štátov vrátane zmiernenia rozpočtových pravidiel dvadsaťsedmičky.

Merz sa predtým stretol aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. „Nový líder znamená vždy novú energiu a nové nápady,“ vyhlásil po stretnutí Costa. V Bruseli podľa AFP nie je tajomstvom, že mnohí vítajú odchod Merzovho predchodcu Olafa Scholza, ktorého pôsobenie na čele najväčšej európskej ekonomiky v rokoch 2021 až 2025 bolo často hodnotené ako nevýrazné.