Peskov označil návštevu Fica za akt hrdinstva: Z Európskej únie ale smeruje kritika, TOTO Fico odkázal Kallasovej!

MOSKVA - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že návšteva slovenského premiéra Roberta Fica a srbského prezidenta Aleksandara Vučiča v Moskve pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe bola aktom hrdinstva. Peskov to uviedol v rozhovore pre Prvý kanál ruskej štátnej televízie. Upozornila na to agentúra TASS.

„V dnešnej dobe – najmä keď hovoríme o Vučičovi a Ficovi – v skutočnosti ide o hrdinstvo. Skutočný akt hrdinstva, pretože tak rozhodne prejaviť suverénnu vôľu pri vzdávaní úcty pamiatke Dňa víťazstva napriek nehoráznemu a šialenému nátlaku je určite hodné najvyššieho uznania,“ povedal Peskov.

Fico sa v piatok v Moskve zúčastnil na oslavách

Fico sa v piatok v Moskve zúčastnil na oslavách ako jediný líder z krajín Európskej únie. Pred vojenskou prehliadkou sa krátko stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a rozprával sa aj s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Pamiatku padlých v bojoch si uctil položením kvetov na Hrob neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa. Predseda slovenskej vlády avizoval aj bilaterálne stretnutia s prezidentmi Ruska, Brazílie a Číny. Ficovu návštevu, ktorá sa uskutočnila v čase, keď Rusko už viac ako tri roky vedie vojnu proti Ukrajine, kritizovalo viacero európskych predstaviteľov.

Odkaz šéfky európskej diplomacie

V piatok uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, že premiér Robert Fico stojí na nesprávnej strane dejín. „Naozaj tomu nerozumiem. Všetci tí, ktorí podporujú slobodu, nezávislosť a všetky európske hodnoty, by mali byť dnes, na Deň Európy, na Ukrajine, a nie v Moskve,“ povedala. Robert Fico krátko na to reagoval na sociálnej sieti na kritiku a Kallasovej odkázal, že v Moskve bol preto, aby vyjadril úctu viac ako 60 000 vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. "Milá Kaja, opätovne som zaznamenal tvoje vyjadrenia na moju adresu v súvislosti s dnešnou návštevou Moskvy a avizovaným stretnutím nielen s prezidentom Ruskej federácie V. Putinom. Vraj nestojím na správnej strane dejín alebo iné podobné hlboké geopolitické úvahy. Po prvé, v Moskve som preto, aby som vyjadril úctu viac ako 60 000 vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Nie je mi zrejmé, čo títo statoční ľudia majú spoločné so súčasnou medzinárodnou situáciou," dodal Fico.

Vyjadril tiež nesúhlas s politikou „novej železnej opony“, na ktorej Kallasová podľa Fica intenzívne pracuje. „Kladiem ti otázku, ako sa dá robiť diplomacia a zahraničná politika, ak sa politici nemajú stretávať a viesť normálny dialóg o otázkach, na ktoré majú rozdielny názor,“ uzavrel predseda vlády.