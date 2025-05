Európska únia uvažuje o clách na lietadlá Boeing

(Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska únia by mohla v reakcii na obchodnú politiku USA uvaliť clá na lietadlá Boeing, uviedol britský denník Financial Times (FT). Informuje agentúra Reuters.

EÚ má v úmysle navrhnúť clá na Boeing. Tie by mali byť súčasťou odvetných opatrení v prípade, ak zlyhajú obchodné rokovania s Washingtonom, uviedol v stredu FT s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so záležitosťou. Európska komisia (EK) podľa FT plánuje zahrnúť civilné lietadlá do zoznamu tovarov dovážaných z USA v celkovej hodnote okolo 100 miliárd USD ročne, ktorých sa dotknú odvetné opatrenia.