Podarí sa EÚ nadobro skoncovať s ruským plynom? Brzdia ju miliardové pokuty aj odpor Slovenska a Maďarska

BRUSEL – Európska únia plánuje v utorok predstaviť plán, ako sa úplne odstrihnúť od zvyšných dodávok ruského plynu. No hoci má cieľ skončiť s jeho dovozom do roku 2027, právne možnosti na vypovedanie existujúcich zmlúv sú veľmi obmedzené. Problémom sú najmä zmluvné pokuty, absencia sankcií a odpor niektorých členských štátov. Informuje o tom agentúra Reuters.

Európska komisia má v utorok oznámiť novú stratégiu, ktorá má byť cestovnou mapou na úplné ukončenie dovozu ruského plynu do EÚ. Ide o reakciu na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a snahu znížiť energetickú závislosť od Moskvy. V súčasnosti však stále približne 19 % plynu spotrebovaného v Európe pochádza z Ruska – najmä cez plynovod TurkStream a dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG).

Hoci má EÚ nezáväzný cieľ ukončiť dovoz všetkých fosílnych palív z Ruska do roku 2027, chýbajúce sankcie na ruský plyn znižujú možnosti, ako môžu firmy legálne vypovedať zmluvy. Európska komisia preto skúma, či by bolo možné odvolať sa na tzv. vyššiu moc (force majeure), ktorá by firmám umožnila ukončiť zmluvy bez sankcií. Odborníci však upozorňujú, že po troch rokoch vojny takéto právne argumenty sotva obstoja, uvádza Reuters.

Sankcie blokujú Slovensko a Maďarsko

Najefektívnejším riešením by podľa právnych expertov bolo zavedenie priamych sankcií na dovoz ruského plynu. To si však vyžaduje súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ. Slovensko a Maďarsko ale dlhodobo deklarujú, že energetické sankcie budú blokovať. Zmluvy s ruským koncernom Gazprom navyše obsahujú tzv. "take-or-pay" klauzuly, ktoré zaväzujú európske firmy zaplatiť až 95 % dohodnutého objemu plynu – aj v prípade, že ho neodoberú. Hodnota súdnych sporov medzi Gazpromom a európskymi firmami sa podľa výpočtov pohybuje okolo 18,5 miliardy eur.

Podľa právnikov by EÚ mohla pomôcť firmám odvolať sa na zmenené okolnosti od roku 2022 a použiť argument tzv. "hardship" klauzuly – teda tvrdenie, že nová regulačná realita zmenila podmienky natoľko, že je možné zmluvu zmeniť či ukončiť. Inou možnosťou je, aby sa budúce nákupy ruského LNG realizovali výhradne cez spoločnú európsku platformu, pričom by sa stanovili limity na objem nakupovaného plynu, uzatvára Reuters.