Maďarsko nesúhlasí s plánom Európskej komisie úplne sa vzdať dodávok ruského plynu

BUDAPEŠŤ - Maďarsko nesúhlasí s plánom Európskej komisie (EK) úplne sa vzdať dodávok ruského plynu do členských štátov Európskej únie (EÚ) do roku 2027, vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v reakcii na nové plány Bruselu. Informuje o tom agentúra TASS.

Uvedený plán porušuje suverenitu štátov EÚ, keďže ich zbavuje možnosti výberu energetických zdrojov, a je zameraný na podporu urýchleného vstupu Ukrajiny do spoločenstva, za čo budú musieť zaplatiť všetky ostatné krajiny vrátane Maďarska, povedal Szijjártó v rozhovore, ktorý odvysielala maďarská televízna stanica M1. „Odmietame to. Odmietame platiť cenu za neopodstatnené a nezmerateľné dotácie pre Ukrajinu. Nie sme pripravení platiť cenu za superrýchly vstup Ukrajiny do Európskej únie,“ povedal maďarský minister.

Európska komisia v utorok oznámila, že EÚ zastaví dovoz ruského plynu do konca roka 2027 a postupne sa úplne odpúta od dodávok energonosičov z Ruska. Nadmerná závislosť EÚ od dovozu energie z Ruska predstavuje bezpečnostnú hrozbu, uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová. Plán REPowerEU podľa nej stanovuje postupné odstraňovanie ruskej ropy, plynu a jadrovej energie z trhov EÚ, čo sa má uskutočniť koordinovaným a bezpečným spôsobom.