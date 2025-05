Trumpove šokujúce slová: Niečo by sa mohlo stať! Pripustil použitie vojenskej sily v Grónsku

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

„Niečo sa môže stať.“ Trump varuje pred vývojom v Grónsku

V relácii Meet the Press na stanici NBC News šokoval Trump výrokmi, ktoré naznačujú možnosť dramatických udalostí na severe. Na priamu otázku, či by Spojené štáty mohli siahnuť po sile pri snahách o pripojenie Grónska, odpovedal vyhýbavo, no zreteľne: „S Grónskom by sa mohlo niečo stať, budem úprimný.“

Zatiaľ čo v prípade Kanady — s ktorou chce o potenciálnom „pripojení ako 51. štátu“ rokovať s novým premiérom Markom Carneyem — Trump výslovne odmietol myšlienku použitia sily, Grónsko označil za iný prípad.

Národná bezpečnosť ako zámienka

Trump tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej i globálnej bezpečnosti. „V prípade Grónska je to nevyhnutné. V prípade Kanady to tak nevidím. Proste to tak nevidím,“ zdôraznil prezident.

Jeho slová nadväzujú na dávnejšiu snahu z prvého funkčného obdobia, keď už raz prišiel s návrhom kúpy Grónska. Tentoraz sa k tejto myšlienke vrátil s obnovenou razanciou — a ešte pred inauguráciou v januári ho vyhlásil za „naprosto nevyhnutný krok“. Podporu mu poskytuje aj jeho najstarší syn Donald Trump Jr., ktorý Grónsko nedávno osobne navštívil.

Pod snehom leží bohatstvo: USA chcú konkurovať Číne

Podľa CNN môže byť Trumpova motivácia pragmatickejšia, než sa zdá. Grónsko totiž ukrýva obrovské nerastné bohatstvo — od zlata, zinku, železa, titánu až po vzácne kovy ako platina a meď. S ustupujúcim ľadovcom sa tieto zdroje stávajú čoraz dostupnejšie. A to nie je všetko: pod ľadovou pokrývkou sa údajne nachádzajú aj rozsiahle zásoby ropy.

Trump podľa CNN uvažuje geopoliticky — ak USA nezískajú prístup k týmto zdrojom, túto príležitosť uchmatne Čína. A to je podľa neho neprijateľné.