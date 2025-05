ONLINE partneri sugar daddies jej vždy VŠETKO zaplatili: Nikdy nemáme fyzický kontakt, ale takto mi to vyhovuje

Nova Jewelsová (29) (Zdroj: Instagram/novajewelsofficial)

Nova Jewelsová (29) zo škótskeho Dundee sa podľa svojich slov dostala do stavu, kedy už netúži po partnerovi, ktorý by stál po jej boku. Ako sama prezradila, počas života mala s mužmi viacero negatívnych skúseností a preto sa rozhodla ísť na to inak. The Sun píše, že cez sociálne siete vyhľadáva svojho "sugar daddyho", ktorý jej za online videá a fotky platí všetky výdavky.

Problémy v minulosti

Tento netradičný vzťah Nove vyhovuje, pričom ako spomenula, fyzický kontakt ani osobné stretnutia jej údajne nechýbajú. Navyše online partner jej platí každý jeden výlet a Nova môže cestovať po celom svete.

"Milujem cestovanie a popravde, sama by som si takéto niečo nemohla dovoliť. Rozumiem aj tomu, že pre veľa ľudí je toto neprípustné. Ženy väčšinou potrebujú pri sebe skutočného muža a pocit fyzického kontaktu. Po rokoch mojich problémov to naozaj nie je to, po čom túžim. Som spokojná, že mám verného a lojálneho partnera. Vôbec mi nevadí, že sa nestretávame," vysvetlila Nova.

Každý požadoval niečo iné

Mala už niekoľko online partnerov. Niekedy sprevádzala na večierkoch a akciách, inokedy stačili len online videá a fotky. Jej každodenné náklady boli ale vždy pokryté. Platili jej dokonca aj nájom. Pri niektorých dokonca ani nevedela, ako vyzerajú. Stačilo jej len to, že na účet prišla dopredu dohodnutá čiastka peňazí.

Miluje cestovanie

Ako ďalej vysvetlila, netají sa svojou láskou k luxusu a cestovaniu do iných krajín. Takýto vzťah jej preto absolútne vyhovuje. Prezradila aj to, že ročne dostáva od "sugar daddyho" v prepočte niečo cez 40-tisíc eur a navyše jej posiela aj rôzne dary. Meno nikdy neprezradila. Poväčšine má ísť o vplyvného podnikateľa. "Je to veľmi netradičný vzťah. Pred pár rokmi by to bolo pre mňa neprípustné, ale dnešná doba je iná," upresnila.

Chodí von aj s kamarátmi

Nova dodala, že si píše aj s inými mužmi, ale im neposiela žiadne odhalené fotky ani videá pre dospelých. S nimi je to len na báze priateľstva a keď má partnera, tomu všetko hovorí. "S niektorými občas vybehnem na výlet alebo večeru, ale nikdy tam nie je fyzický kontakt. Je to moja životná cesta a takto mi to vyhovuje. Rešpektujem aj to, že iní sa so mnou nestotožňujú," povedala na záver.