Blondínka (23) zbalila na zoznamke developera (62): Sú terčom výsmechu! Toto si o nich myslia ľudia

(Zdroj: Youtube/Love Don't Judge)

Tzv. sugar daddy a zlatokopka sú najčastejšie prezývky, ktoré dostávajú 23-ročná Willow a jej 62-ročný partner. Obaja však zhodne uvádzajú, že v ich prípade išlo o lásku na prvý pohľad. Spoznali sa na Tinderi a dali sa dokopy len hodinu po tom, ako sa stretli na prvom rande. Podľa ich slov išlo o naozaj neuveriteľné spojenie.

Dvojica žije v Charlotte v Severnej Karolíne, navštevujú koncerty, dovolenkujú na Bahamách a v Las Vegas a užívajú si život v luxuse. Tridsaťdeväťročný vekový rozdiel však spôsobil, že ich ľudia odsudzujú a trollovia na sociálnych sieťach zaplavujú nevhodnými komentármi. "Ľudia ma radi nazývajú zlatokopkou. Keď som ho prvý raz stretla, nepýtala som sa, ako sa má, nepýtala som sa ho, čo robí, chcela som ho najprv spoznať ako človeka. Zoznámili sme sa na online zoznamke a sme spolu už tri mesiace," reaguje dievčina, ktorá už v minulosti chodila so staršími mužmi. David zas uviedol, že Willow mu zmenila život. "Už som chodil s peknými dievčatami, ale toto spojenie je skutočné."

Trochu sa vraj obával vekového rozdielu medzi nimi, ale posledných deväťdesiat dní vraj bolo úžasných. Negatívne reakcie okolia sa snaží si nepripúšťať, hoci mu dokážu ublížiť. Po odvysielaní relácie Love Don't Judge mnohí ľudia túto dvojicu podporili. Jeden z nich uviedol: "Je veľmi pekná, pravdepodobne sa k nej správa ako k princeznej. Nevidím na tom vôbec nič zlé." Iný poznamenal: "Je to veľmi milé. Je to dospelý muž a dobre vie, že ona miluje dobrý život a on je viac než ochotný jej ho poskytnúť. Takže ide o obojstranne výhodný vzťah. Obaja sú dospelí ľudia, ktorí s tým súhlasia, je to naozaj ich vec. Ži a nechaj žiť."