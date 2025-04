Sexuálny škandál zdravotnej sestry: Manžel ju prichytil, ako si to rozdáva s jej nevlastným synom (15)

lexis Von Yatesová ako zdravotná sestra zrejme nadobro skončila. (Zdroj: Facebook/Alexis Von Yates)

OCALA - Škandál, do ktorého sa namočila jedna zo zdravotných sestier na Floride, otriasa celou krajinou a jej kariéra je zrejme už navždy pochovaná. Reč je o 35-ročnej Alexis Von Yatesovej, ktorá sa ešte donedávna živila ako zdravotná sestra, no sexuálne dobrodružstva s jej nevlastným synom ju zrejme budú stáť viac, ako len kariéru. Vyspala sa totiž s len 15-ročným chlapcom, ktorý je dokonca synom jej manžela. Pri všetkom ich mal prichytiť práve on!

Prípad z americkej Floridy priniesol portál New York Post. Zdravotná sestra mala byť svojím manželom prichytená pri sexe s jeho 15-ročným synom po týždňoch údajného zvádzania a vyšetrovacia správa toho uvádza ešte oveľa viac.

Prišla o licenciu

35-ročnej Alexis Von Yatesovej bola minulý týždeň pre tento skutok odobratá licencia zdravotnej sestry v jednom štáte, zatiaľ čo čaká na trestné konanie za znásilnenie maloletej osoby z júla minulého roka. To všetko sa malo stať v čase, keď bola na návšteve svojho otca v Ocale na Floride počas letných prázdnin.

(Zdroj: Facebook/Alexis Von Yates)

"Zdravotné sestry sú vnímané ako autority dôveryhodnosti," uviedlo podľa denníka floridské ministerstvo zdravotníctva v pohoršenej reakcii na tento skutok. "Je nevyhnutné, aby preukázali dobrý úsudok a dobrý morálny charakter. Rozhodnutie pani Yatesovej zapojiť sa do sexuálnej aktivity s maloletým chlapcom a jej rozhodnutie zapojiť sa do orálneho a penetračného sexu naznačuje, že jej chýba dobrý úsudok a morálny charakter potrebný na to, aby bola registrovanou zdravotnou sestrou," pokračuje vyhlásenie o suspendovaní Yatesovej z 25. apríla.

(Zdroj: Facebook/Alexis Von Yates)

Najskôr uložila deti spať a potom sa vrhla do zvádzania mladíka

Všetko sa to odohralo v noci 26. júla 2024, kedy Yatesová uložila svoje dve deti spať a potom trávila čas so svojím 15-ročným nevlastným synom na gauči v obývačke. Dvojica si údajne požila aj THC látku, hrala videohry a pozerala filmy, zatiaľ čo manžel Yatesovej, elektrikár, pracoval dlho do noci.

Okolo 1:00 v noci Yatesová zapla horor „Terrorizer 2“ a potom maloletého zvádzala. Vyhlásila, že film je nudný a uviedla, aká je „nadržaná“, pretože „nemala sex dva týždne a mala menštruáciu".

Následne došlo k dotykom a bozkom zo strany 15-ročného chlapca, pričom Yatesová vraj prehlásila: "Kiežby si mal 18, pretože na to nie si dosť starý,“ uvádza sa v čestnom vyhlásení. Yatesová si potom vyzliekla nohavičky a dvojica sa venovala orálnemu a klasickému sexu.

(Zdroj: Facebook/Alexis Von Yates)

Veľký šok zažil otec chlapca a manžel Yatesovej, ktorý oboch našiel v obývačke na gauči celkom nahých. Pätnásťročný chlapec vybehol z domu a vraj počul Yatesovú už pateticky vysvetľovať, že detská obeť vyzerala ako jeho otec, keď bol mladší.

Otec potom syna odviezol domov, zatiaľ čo mu hovoril, že si "zničil život" a počas tejto cesty pil pivo. Pätnásťročný chlapec sa potom polícii priznal, že v týždni pred údajným sexuálnym stretnutím sa s ním Yatesová pravidelne rozprávala o tom, že je „nadržaná“.

Deň po incidente mala Yatesová dokonca ešte tú drzosť vyjadriť telefonicky chlapcovi svoju ďalšiu túžbu po sexe, no chce, aby ich jej manžel tentokrát nepristihol. Na záver požiadala 15-ročného chlapca, aby zhodnotil jej sexuálny výkon, na čo odpovedal „sedem z desiatich". Ani chlapcov otec nebude zrejme veľký etalón morálky, keďže okrem pitia piva za volantom to bol práve on, kto sa nakoniec rozhodol nezavolať políciu, ale podieľal sa na tom iný, blízky člen rodiny. Yatesovú zatkli až v novembri 2024 a je obvinená z trestného činu obscénneho alebo chlípneho napadnutia obete vo veku 12 až 16 rokov. Yatesová vyhlásila, že je nevinná.