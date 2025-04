Hrôzostrašná nehoda: Auto bez vodiča zrazilo tehotnú ženu aj jej dcéru v kočíku! Pomáhali všetci okoloidúci!

Auto sa začalo pohybovať spontánne, vodička sa neobťažovala ani zakričať (Zdroj: iDnes.cz)

HORNÍ BŘÍZE – Nezodpovedná 50-ročná vodička z Horní Bříze pri parkovaní nezaistila svoje vozidlo voči pohybu a z auta vystúpila. Stojac neďaleko sa však nezmohla ani na oznámenie, či zakričanie, že jej auto sa dalo do pohybu, aby varovala chodcov na chodníku.

Auto zrazilo 37-ročnú tehotnú ženu a jej 2-ročnú dcéru aj s kočíkom. K nehode došlo v utorok poobede v českom meste Horní Bříze v okrese Plzeň. Tehotnú ženu auto zrazilo okamžite k zemi a nevedela sa zdvihnúť. Auto bez vodiča ale zrazilo aj jej 2-ročnú dcéru v kočíku, potom dieťa z neho dokonca vypadlo na cestu.

Okoloidúci neverili vlastným očiam a okamžite utekali obom na pomoc. Podľa slov polície, sa auto začalo pohybovať spontánne, pretože vodička ho nezabrzdila. „Najskôr narazilo do zaparkovaného auta, potom zrazilo ženu s maloletým dieťaťom v kočíku a nakoniec narazilo do dopravnej značky a skončilo až v oplotení,“ uviedla policajná hovorkyňa Eva Červenková.

Obe osoby boli prevezené do nemocnice s ľahkými zraneniami. Polícia zároveň vylúčila u vodičky požitie alkoholu. Podľa redakcie Blesk mala vodička z auta ísť do neďalekého bankomatu a auto žiadnym spôsobom nezabrzdila. „Keď zistila, že sa auto začalo pohybovať, vybehla za ním, no nikoho na chodníku nevarovala,“ uviedol 73-ročný svedok. Tehotná žena je jeho nevlastná dcéra a podľa jeho slov našťastie prehliadka u lekára nepreukázala žiadne následky na tehotenstvo. Prípad je v štádiu vyšetrovania.