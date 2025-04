Hrôzostrašný pád 80-ročnej ženy z okna: Na šiestom poschodí umývala okná, desivý záznam z bezpečnostných kamier!

80-ročná odkráčala od auta akoby sa nič nestalo (Zdroj: Instagram/your_daily_dose_of_newss)

Na zázname z bezpečnostných kamier je vidieť, ako sa žena z ničoho nič vrúti do záberu a padá s obrovským rachotom na strechu vozidla. Podľa dostupných informácií mala 80-ročná žena pred pádom umývať okná. Zábery však odhalili ešte prekvapivejší záver, informuje britský Daily Mail.

80-ročná žena sa zrazu zo strechy auta postaví, opráši sa a ide ďalej. Nad neuveriteľným pádom, ale aj šťastím v nešťastí zostáva rozum stáť. Odborníci predpokladajú, že žene zachránilo život zaparkované vozidlo, ktoré stlmilo jej pád.

Žena mala byť po páde prijatá do miestnej nemocnice, no žiadne väčšie zranenia neutrpela. Video sa okamžite začalo šíriť na sociálnych sieťach a stalo sa virálnym. Komentujúci ju označujú za kaskadéra, iní analyzujú jej pád. Všimli si, že stačilo naozaj málo a žena mohla spadnúť tesne vedľa auta, alebo naraziť do rámu podopierajúceho nákladné auto, čím by sa jej pád stal smrteľným.

Ruské médiá upresnili, že žena spadla z nedbanlivosti, čo potvrdila aj polícia, ktorá predbežne vylúčila cudzie zavinenie. K incidentu sa vyjadril aj majiteľ auta. „Videl som ju ležať na mojom aute cez okno. Povedali, že je to suseda zo šiesteho poschodia,“ dodal. Prípad je aktuálne v štádiu vyšetrovania.