Vilnius sa obáva! Mesto predstavilo nový evakuačný plán v prípade napadnutia Ruskom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

VILNIUS - Litovské hlavné mesto Vilnius v stredu zverejnilo svoj nový evakuačný plán v prípade vojny s Ruskom. Baltská krajina sa obáva, že po ruskej invázii na Ukrajinu by mohla byť ďalším cieľom Moskvy, píše agentúra AFP.