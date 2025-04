Zrkadlo pre Trumpa! PRIESKUM ukázal, čo si Američania myslia o prezidentovi! TOTO im prekáža najviac

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Obľuba amerického prezidenta Donalda Trumpa klesla na 42 percent, čo je najmenej od jeho januárového návratu do Bieleho domu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v pondelok zverejnili agentúry Reuters a Ipsos.

V porovnaní so sondážou vykonanou pred tromi týždňami sa Trumpova popularita znížila o ďalší jeden percentuálny bod. Bezprostredne po inaugurácii 20. januára bola na úrovni 47 percent. Trump na začiatku svojho druhého funkčného obdobia ohromil svojich politických súperov tým, že podpísal desiatky exekutívnych príkazov, ktorými rozšíril svoj vplyv ako na vládne úrady, tak na súkromné inštitúcie, ako sú univerzity či právnické firmy.

Trump je čoraz populárnejší, ako bol väčšinu času jeho predchodca v prezidentskom úrade Joe Biden. Prieskum agentúry Reuters ale ukazuje, že mnohým Američanom vadí jeho snahy trestať univerzity, ktoré považuje za príliš liberálne, či to, že sa sám dosadil do čela Kennedyho centra, významnej kultúrnej inštitúcie vo Washingtone.

Väčšina opýtaných nesúhlasila so zastavením financovania univerzít

Približne 83 percent z viac ako 4 300 respondentov uviedlo, že americký prezident sa musí riadiť rozhodnutiami federálnych súdov, aj keď sa mu nepáči. Predstavitelia Trumpovej administratívy by mohli čeliť obvineniu kvôli tomu, že sa nepodriadili rozsudku federálneho súdu, ktorý zastavil deportácie údajných členov venezuelského gangu, ktorí nemali možnosť sa proti svojmu vyhosteniu odvolať.

Päťdesiatsedem percent opýtaných, vrátane tretiny republikánov, nesúhlasilo s tvrdením, že "je v poriadku, aby americký prezident zastavil financovanie univerzít, ak nesúhlasí s tým, ako je univerzita vedená". Trump s argumentom, že zlyhávajú v boji proti antisemitizmu na akademickej pôde, pozastavil univerzitám vyplatenie miliárd dolárov vo federálnych grantoch.

Podobný podiel respondentov, 66 percent, uviedol, že si nemyslí, že by prezident mal mať kontrolu nad poprednými kultúrnymi inštitúciami, ako sú múzeá a divadlá. Trump v marci nariadil múzejnému komplexu Smithsonian Institution, ktorý je významným výstavným priestorom spojeným s históriou a kultúrou Spojených štátov, aby odstránil "nevhodnú, rozdeľujúcu alebo protiamerickú ideológiu".

Američania nesúhlasia s Trumpom v celom rade otázok

Prieskum ďalej ukázal, že v celom rade otázok, od inflácie a prisťahovalectva až po dane a právny štát, prevažujú Američania, ktorí s Trumpom nesúhlasia, nad tými, ktorí jeho konanie schvaľujú. V oblasti imigrácie, kde má najsilnejšiu podporu, schvaľovalo Trumpove kroky 45 percent respondentov a 46 percent s ním nesúhlasilo.

Približne 59 percent respondentov, vrátane tretiny republikánov, uviedlo, že Amerika stráca na globálnej scéne dôveryhodnosť. Podľa troch štvrtín opýtaných by sa Trump nemal uchádzať o tretie funkčné obdobie, čo je cesta, ktorou by sa Trump podľa svojich slov rád vydal, hoci mu to americká ústava zakazuje. Väčšina republikánskych respondentov, 53 percent, uviedla, že Trump by sa nemal usilovať o tretie funkčné obdobie.