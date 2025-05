Čísla v PRIESKUME prinášajú zásadný zvrat: Hlas klesol pod magickú hranicu, nový hráč na tretej priečke

Tretie miesto by už nebral Hlas-SD, ale iný hráč. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Fico: Predstava o vyrovnanom štátnom rozpočte je nezmyselná (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Ak by sa totiž voľby konali v máji 2025, podľa prieskumu agentúry SCIO by ich vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,15 percent. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra zverejnila pre portál Startitup. Za prvým PS-kom je v tesnom závese Smer-SSD so ziskom 20,35 percent.

Kľúčové je tretie miesto, ktoré dlhé mesiace patrilo práve koaličnému Hlasu-SD, no už to tak nie je. Jeho miesto totiž zaujala 10,31-percentná mimoparlamentná Republika a tá poslala Hlas-SD na štvrté miesto so ziskom 9,37 percent.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Nasleduje hnutie Slovensko s 8,17-percentným ziskom a za ním to pokračuje Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) s 6,96 percentami. V parlamente by sa ešte ocitla aj Sloboda a Solidarita s 6,02 percentami, a to by v rámci parlamentu bolo všetko.

Danko, Naď a Boris Kollár tesne pred parlamentom

Pred jeho bránami by sa ocitla vládna Slovenská národná strana (SNS) s 4,95 percentami, a tak by jej kreslá v parlamente ušli len o niekoľko stotín. Demokrati by získali 4,69 percent a Sme rodina 4,42 percent. Prieskum je uzavretý Maďarskou Alianciou s 3,62 percentami.