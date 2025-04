Trump so svojou manželkou sa zúčastnia na pohrebe pápeža Františka

Donald Trump a Melanie Trumpová (Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)

"Melania a ja pôjdeme na pohreb pápeža Františka v Ríme. Tešíme sa, že tam budeme!" uviedol Trump v stručnom príspevku na sieti Truth Social.

Pápež František zomrel dnes ráno vo svojej vatikánskej rezidencii vo veku 88 rokov. Pohreb sa uskutoční do deviatich dní, konkrétny dátum nebol ešte stanovený. V stredu ráno by mohla byť do baziliky svätého Petra prevezená rakva, do ktorej bol pápež uložený, uviedol už skôr dnes Vatikán.

Trump a viceprezident J. D. Vance už počas dňa vyjadrili sústrasť, Trump tiež nariadil ako prejav úcty spustiť vlajky na pol žrde. Vance, ktorý v roku 2019 konvertoval ku katolíckemu, bol navyše zrejme posledným svetovým štátnikom, ktorého František prijal, hoci ich nedeľňajšie súkromné stretnutie podľa Vatikánu trvalo len niekoľko minút.

František v poslednom čase kritizoval Trumpovu administratívu za jej prístup k migrácii a jej migračnú politiku označil za hanbu. Vance potom reštriktívne opatrenia obhajoval teologickým výkladom z čias stredoveku, ktorý pápež v nezvyčajne otvorenom liste americkým katolíckym biskupom vyvracal.