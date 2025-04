Reakcie slovenských politikov k smrti pápeža Františka: Vyjadril sa prezident Peter Pellegrini aj premiér Robert Fico

prezident SR Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA/VATIKÁN - Vo veku 88 rokov zomrel v pondelok pápež František. Oznámil to kardinál Kevin Ferrell. Pápež František sa pred dvanástimi rokmi stal prvou mimoeurópskou hlavou katolíckej cirkvi po viac ako tisícročí a taktiež vôbec prvou pochádzajúcou z Ameriky. Arcibiskup z argentínskeho Buenos Aires 13. marca 2013 na svätopeterskom stolci vystriedal Benedikta XVI. a prijal meno František na počesť svätého Františka z Assisi. Bol v poradí 266. pápežom. K jeho smrti sa vyjadrili viacerí slovenskí politici.

16:15 - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) na sociálnej sieti uviedla, že pápež bol hlasom slabších, chudobných, trpiacich. "Nebál sa postaviť za sociálnu spravodlivosť a modlil sa za všetkých bez rozdielu - za veriacich aj neveriacich, za bohatých aj chudobných," napísala. Pontifikát zosnulej hlavy cirkvi podľa nej niesol silný sociálny rozmer.

Dnes ráno ma zasiahla správa o odchode Svátého Otca, pápeža Františka. Človeka pokory, sily a ľudskosti. Bol hlasom... Posted by Martina Šimkovičová on Monday, April 21, 2025

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) podotkol, že pápež zomrel potom, ako si v nedeľu (20. 4.) kresťania pripomenuli zmŕtvychvstanie. Pripomenul, že pápež často zdôrazňoval hodnotu mieru.

16:10 - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) označila osobné stretnutie so Svätým Otcom za jeden z najsilnejších momentov jej života. "Nech jeho odkaz pokory, viery a služby žije ďalej. Odpočívajte v pokoji, Svätý Otče," zdôraznila.

S hlbokým zármutkom prijímam správu o úmrtí Svätého Otca. 🖤 Osobné stretnutie so Svätým Otcom patrí k mojim... Posted by Denisa Saková on Monday, April 21, 2025

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) považuje smrť pápeža Františka za veľkú stratu pre celý kresťanský svet.

16:05 - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) poukázal na to, že pápež František ešte v nedeľu 20. apríla udelil svoje posledné požehnanie Urbi et Orbi a zomrel počas veľkonočných sviatkov, keď cirkev slávi víťazstvo nad smrťou. "Ešte počas nedávnej národnej púte vo Vatikáne adresoval pápež František Slovákom veľmi láskavý pozdrav a povzbudil náš národ k svornosti, jednote a pevnosti vo viere," doplnil.

15:50 - Šéf rezortu cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) vyhlásil, že odišla významná osobnosť duchovného sveta, ktorá svojím životom a službou ovplyvnila milióny ľudí naprieč kontinentmi. Hovoril podľa neho jazykom ľudu a bol symbolom pokory.

15:35 - V pápežovi Františkovi odchádza veľké dobro a súcitné, láskavé, vnímavé a chápajúce srdce. Jeho smrť je strata pre celý svet. Na sociálnej sieti tak v súvislosti s pondelkovým úmrtím hlavy katolíckej cirkvi reagoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

KONDOLENCIA PREDSEDU VLÁDY SR ​Dnešné ráno veľkonočného pondelka som v objatí kresťanských sviatkov života s ľudským... Posted by Robert Fico on Monday, April 21, 2025

„Bol veľkým duchovným mužom lásky. Bol pokorným človekom dialógu, pokoja a mieru. Bol neúnavným mužom pravdy, ktorý odvážne búral rozdelenia a budoval mosty zjednocovania,“ uviedol premiér. Ako dodal, bolo mu cťou pápeža osobne poznať a rozprávať sa s ním. Premiér v tejto súvislosti spomenul aj posledné stretnutie s pápežom. Premiér mu za jeho „statočný, obetavý, skromný a príkladný život“ vyjadril obdiv, úctu i vďaku.

15:00 - Nezabudnem na slzy v jeho očiach, keď som mu pred Vianocami v roku 2018 odovzdal štyri ručne vyrobené vianočné gule, spomína na papeža Františka čtvrtý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

ZOMREL ČLOVEK, KTORÝ BOL STELESNENÍM EMPATIE A DOBRA. ALE AJ ENERGIE V BOJI ZA NAJZRANITEĽNEJŠÍCH. 🙏 Ako prezident som... Posted by Andrej Kiska on Monday, April 21, 2025

"Tieto gule vyrobili deti z detského domova, rómske deti, deti s mentálnym postihnutím a bezdomovci. Každý z nich na svoju guľu napísal modlitby, ktoré boli určené práve jemu," priblížil Kiska s tým, že Svätý Otec si ich zavesil na stromček v Dome svätej Marty, kde každý deň slúžil omšu.

13:53 - Pápež František sa celou svojou dušou snažil o mier vo svete. Najviac ho charakterizoval vzťah k obyčajným ľuďom. V reakcii na úmrtie Svätého Otca to uviedol bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

„Je škoda, že odišiel, pretože som ho považoval za Svätého Otca, ktorý pochopil dobu. Obracal sa vždy k tým, ktorí rozhodujú o mieri a celou svojou dušou sa o mier vo svete aj snažil. A čo ho najviac charakterizovalo, to bol vzťah k obyčajným ľuďom,“ uvádza sa vo vyjadrení bývalého prezidenta SR, ktoré poskytol jeho niekdajší hovorca Marek Trubač. Gašparovič bol prvý slovenský prezident, ktorý Svätého Otca v roku 2013 navštívil a zároveň ho aj pozval na návštevu Slovenskej republiky.

13:26 - Zosnulý pápež František prinášal pokoj a lásku nielen kresťanom, ale všetkým ľuďom. Nedeľný (20. 4.) pozdrav na Svätopeterskom námestí bol symbolickou rozlúčkou. Na sociálnej sieti tak na úmrtie hlavy katolíckej cirkvi reagoval Úrad vlády SR.

„Svätý Otec Jorge Mario Bergoglio si po zvolení za pápeža vybral meno František ako odkaz na Františka z Assisi, ktorý celý život prežil v chudobe a pokore. Pomoc chudobným, pokora, ľudskosť a láska k ľuďom, bez ohľadu na ich rasu, pôvod či farbu pleti, je to, na čo by každý z nás mal myslieť počas svojho života,“ napísal úrad.

12:51 - Bývalý predseda vlády SR Eduard Heger si spomenul na spoločnú modlitbu s pápežom vo Vatikáne. „Odchádza pápež, ktorý vnášal do cirkvi pokoru, ľudskosť a odvahu hovoriť pravdu - aj keď to nebolo pohodlné. Odvážil sa otvoriť dvere tým, ktorí sa cítili byť na okraji, a ukazoval, že viera bez súcitu je len prázdna forma,“ napísal.

Zomrel Svätý Otec František. Na stretnutie s ním nikdy nezabudnem. Obzvlášt na modlitbu počas stretnutia vo Vatikáne.... Posted by Eduard Heger on Monday, April 21, 2025

12:50 - Pápež František bol človek mimoriadnej hĺbky, pokory a poznania. Nemal rád netoleranciu, hrubosť a násilie. Bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti v reakcii na pápežove úmrtie.

„Ako veľmi bude jeho múdrosť a láskavosť svetu chýbať. Bol človek mimoriadnej hĺbky, pokory a poznania. Ale aj jasnej mysle a silných posolstiev. Veľa sme sa rozprávali o tom, ako prekonať spory v spoločnosti, vo svete. Opakoval, že jedine láskou,“ podotkla.

Pápež nemal podľa jej slov rád netoleranciu, hrubosť a násilie, práve pre absenciu lásky a súcitu v takýchto postojoch. „V jeho prípade to nebola fráza, lebo solidaritou a empatiou, najmä k biednym a ponižovaným, bol pretkaný jeho život,“ doplnila. Absolvované rozhovory s pápežom považuje za jeden z najväčších darov v jej živote.

Pápež František odišiel na večnosť. Ako veľmi bude jeho múdrosť a láskavosť svetu chýbať. Bol človek mimoriadnej hĺbky,... Posted by Zuzana Čaputová on Monday, April 21, 2025

12:14 - Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si bude pápeža Františka z omše v Šaštíne navždy pamätať ako nesmierne charizmatického, ľudského a otvoreného človeka, z ktorého išla láska a pokoj. „Či už je niekto veriaci alebo nie, pápež František bol veľkou osobnosťou. Usiloval sa ľudí spájať, približoval sa im, namiesto polarizácie zmierlivo komunikoval a cirkev čo najviac otváral ľuďom,“ doplnil. Pápež bol podľa neho hlasom slabších aj hlasom mieru. Vedel osloviť aj tých, ktorí nemali k cirkvi možno až tak blízko. „Pochopenie, ľudskosť, pokoj. To sú slová, ktoré si budem s pápežom Františkom vždy spájať. Je to jeho odkaz, na ktorý by svet nemal zabudnúť,“ podčiarkol šéf SaS.

Pápeža Františka si z omše v Šaštíne navždy budem pamätať ako nesmierne charizmatického, ľudského a otvoreného človeka,... Posted by Branislav Gröhling on Monday, April 21, 2025

12:11 - Na sociálnej sieti reagovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. „S hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti pápeža Františka. Bol hlasom pokoja pre celý svet v týchto kritických časoch. Ďakujeme za jeho službu cirkvi, jeho dôraz na tradičné hodnoty a ľudskú dôstojnosť,“ napísalo hnutie.

12:09 - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil tohtoročný Veľkonočný pondelok za smutný. „Zomrel človek lásky a mieru,“ uviedol.

Smutný veľkonočný pondelok. Zomrel človek lásky a mieru 🕊️ Jorge Mario Bergoglio, pápež František. Nech odpočíva v pokoji. 🤍 Posted by Ladislav Kamenický - minister financií SR on Monday, April 21, 2025

12:00 - Hnutie Slovensko sa na sociálnej sieti hlave cirkvi poďakovalo za jeho dielo, život a lásku ku všetkým ľuďom. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová k úmrtiu uviedla, že pápežove požehnanie a slová boli pre ňu zdrojom odvahy k ľudskosti a výzvou k službe. Informovala o tom Alexandra König z tlačového oddelenia strany. František podľa nej pripomínal ľuďom posolstvo dobra, univerzálnej lásky a služby chudobným. „Svojím životom pripomínal, že cirkev nemá byť inštitúciou privilegovaných, ale útočiskom slabých. A že viera nie je o slovách, ale o skutkoch lásky,“ uviedla.

Odišiel pápež František, symbol pokory, odvahy a služby druhým. S hlbokým zármutkom v srdci si spomínam na návštevu a... Posted by Veronika Remišová on Monday, April 21, 2025

11:50 - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) označila osobné stretnutie so Svätým Otcom za jeden z najsilnejších momentov jej života. „Nech jeho odkaz pokory, viery a služby žije ďalej. Odpočívajte v pokoji, Svätý Otče,“ zdôraznila. Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) považuje smrť pápeža Františka za veľkú stratu pre celý kresťanský svet.

Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires v rodine imigrantov z talianskeho Piemontu. Hlavou rímskokatolíckej cirkvi sa stal 13. marca 2013 v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi. Aj ako pápež presadzoval svoju predstavu cirkvi chudobných a zachoval si neformálne vystupovanie. Bol známy svojou kritikou konzumného spôsobu života i kapitalizmu ako globálneho ekonomického systému.

V roku 2021 navštívil Slovensko. Počas štvordňovej pastoračnej cesty (12. - 15. septembra) absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, ako aj židovskej či rómskej komunity. Navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a program jeho cesty vyvrcholil v Šaštíne, kde na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, odslúžil slávnostnú omšu. K smrti pápeža sa vyjadrili aj slovenskí politici a prezident SR.

SVET PRIŠIEL O SKUTOČNÚ OSOBNOSŤ A OBROVSKÚ MORÁLNU AUTORITU Pápež František bol hlavou katolíckej cirkvi - ale... Posted by Peter Pellegrini on Monday, April 21, 2025

"Svätý Otec patril k tým vzácnym ľuďom, ktorí málo hovoria, a pritom tak veľa povedia. Nikdy nezabudnem na jeho víziu o národe ako strome, ktorý tvorí jeden spoločne žijúci celok. Nezabudnem na jeho odkaz, že na iného človeka môžeme hľadieť zhora len vtedy, ak sa práve chystáme k nemu zohnúť, aby sme mu pomohli," napísala hlava štátu.

Ako Pellegrini dodal, bolo mu cťou stretnúť sa s pápežom dvakrát a počúvať jeho slová. Podotkol, že je rozdiel medzi celebritami, ktoré "na pár dní preslávia sociálne siete, a potom upadnú do zabudnutia", a skutočnou morálnou autoritou, ktorá svojimi skutkami už teraz patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti histórie.

Nech zostávajú jeho slová pre nás povzbudením

Predseda HLAS-SD Matúš Šutaj Eštok napísal, že odišiel muž dialógu, ktorý ukazoval svetu prívetivú tvár Boha.

Odišiel pápež František. Muž dialógu, ktorý ukazoval svetu prívetivú tvár Boha. Odišiel muž, ktorý mal rád Slovensko.... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Monday, April 21, 2025

"Odišiel muž, ktorý mal rád Slovensko. Nech zostávajú jeho slová pre nás povzbudením v neistých časoch, ktoré žijeme: 'Vzájomne sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ani ako jednotlivec, ani ako národ. Nemá zmysel sťažovať sa na minulosť. Je treba vyhrnúť si rukávy a spoločne budovať budúcnosť."

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď odkázal pápežovi Františkovi nasledovné: "Odpočívajte v pokoji, sv. otec. Ďakujem za vašu oddanú službu, myšlienky a modlitby."

ODPOČÍVAJTE V POKOJI, SV. OTEC Pápež František: "Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju... Posted by Jaro Naď on Monday, April 21, 2025

"Dnes ráno nás opustila osobnosť veľká menom ale najmä, srdcom. Pápež František mal blízko aj k Slovensku a všetci sme pri sledovaní jeho životnej cesty plnej dobra a lásky vždy trochu pookriali."

Odkaz pápeža Františka zostane navždy v našich srdciach

Odkaz zosnulého pápeža Františka zostane navždy v srdciach ľudí. Vždy stál na strane dobra a svojím životom bol príkladom pre všetkých. Svet jeho smrťou prišiel o významnú osobnosť. V reakcii na pondelkové úmrtie hlavy Katolíckej cirkvi to na sociálnej sieti vyhlásil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

DNES SVET, NIELEN KATOLÍCKA CIRKEV, PRIŠIEL O VÝZNAMNÚ OSOBNOSŤ Pápež František bol stelesnením skromnosti, ochrancom... Posted by Richard Raši on Monday, April 21, 2025

„Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorých sa jeho odchod dotkol. Jeho silný odkaz však zostáva s nami navždy. Veľmi si vážim, že som mal tú česť osobne sa so Svätým Otcom Františkom stretnúť v roku 2014 vo Vatikáne a odovzdať mu dar od Košičanov – nádherného z dreva vyrezaného anjela držiaceho erb metropoly východu,“ uviedol Raši.

Pápež František prinášal posolstvo mieru, lásky a solidarity

Pápež František bol inšpiratívnou osobnosťou, ktorá svojím pôsobením prinášala posolstvo mieru, lásky a solidarity. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský to uviedol na sociálnej sieti. Podčiarkol prácu pápeža v prospech marginalizovaných skupín.

„S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí pápeža Františka. Vyjadrujem úprimnú sústrasť Svätej stolici, katolíckej cirkvi a všetkým veriacim na celom svete,“ doplnil ombudsman. Hlas pápeža Františka bude podľa neho chýbať v globálnej diskusii o dôležitých spoločenských otázkach.

„Jeho neúnavná práca v prospech marginalizovaných skupín, jeho otvorenosť dialógu a jeho výzvy k spravodlivosti a ochrane životného prostredia zanechali nezmazateľnú stopu v srdciach mnohých ľudí bez ohľadu na ich vierovyznanie,“ zdôraznil Dobrovodský.

Odkaz pápeža Františka výrazne presahoval samotnú cirkev

Poslanec NRSR za SNS Filip Kuffa opísal život pápeža ako službu lásky, viery a milosrdenstva. "Nech ho Pán prijme do svojho večeného pokoja."

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považoval pápeža Františka za inšpiráciu a posla nádeje.

Pápež František bol poslom nádeje, zmierenia, spolupráce a pokory. Inšpiroval svojim osobným príkladom a životom, jeho... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Monday, April 21, 2025

"Inšpiroval svojim osobným príkladom a životom, jeho odkaz výrazne presahoval samotnú cirkev. Mal vrúcny vzťah aj ku Slovensku, ktoré pred niekoľkými rokmi navštívil. Jeho skon je smutnou správo...pre veriacich na celom svete. Odkaz, ktorý šíril, však pretrvá a môžeme zaň byť iba vďační."

Poslanec Ján Ferenčák (HLAS-SD) odkázal, že pápež Frantiček zanechal za sebou nie slová, ale spôsob – jednoduchosť, ľudskosť, odvahu hovoriť inak. "Nech jeho hlas ešte dlho doznieva v nás, tých ktorí ho počúvali."

Minister financií Ladislav Kamenický opisuje tento deň ako smutný Veľkonočný pondelok. "Zomrel človek lásky a mieru. Jorge Mario Bergoglio, pápež František. Nech odpočíva v pokoji."

Smrť obľúbeného pápeža zasiahla aj Políciu Slovenskej republiky, ktorá sa k tejto smutnej udalosti vyjadrila, že "jeho návšteva Slovenska v roku 2021 zanechala v našich srdciach hlboký odtlačok – v uliciach, v chrámoch, ale najmä v ľuďoch."

SVÄTÝ OTEC, ODPOČÍVAJTE V POKOJI S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Svätého otca Františka. Jeho návšteva... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, April 21, 2025

"S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Svätého otca Františka. Aj my, príslušníci Policajného zboru, sme mali tú česť stáť pri ňom a dbať na jeho bezpečnosť počas jeho cesty po našej krajine. V mene celého Policajného zboru vyjadrujeme úprimnú sústrasť veriacim na Slovensku aj vo svete."

Zastával sa všetkých menšín a utláčaných

"Opustil nás dobrý človek. Pápež František sa snažil priblížiť cirkev a vieru aj tým, ktorým bola vzdialená," napísala poslankyňa KDH Martina Bajo Holečková.

Opustil nás dobrý človek. Pápež František sa snažil priblížiť cirkev a vieru aj tým, ktorým bola vzdialená. Otváral... Posted by Martina Holečková on Monday, April 21, 2025

"Otváral cirkev ženám, zastával sa všetkých menšín a utláčaných. František bol nositeľom nádeje a usiloval sa cirkev dostať do 21. storočia a pritiahnuť do nej aj mladých ľudí," doplnila. Najlepšie by ho podľa nej charakterizovali slová ľudskosť a empatia.

Predsedovia samosprávnych krajov reagujú na úmrtie pápeža Františka

Predsedovia samosprávnych krajov reagujú na pondelkové úmrtie pápeža Františka. Poukazujú na jeho skromnosť, pokoru a blízkosť k slabším či opusteným.

Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba označil pápeža Františka za veľmi dobrého a láskavého človeka, ktorý sa venoval marginalizovaným skupinám obyvateľstva intenzívnejšie, ako ktorýkoľvek iný pápež v histórii. „Angažoval sa aj v riešení globálnych problémov, napríklad klimatickej kríze. Sám bol veľmi pokorný, aj po zvolení zostal žiť skromne, odmietal luxus, ktorý pápežovi prináleží,“ uviedol na sociálnej sieti.

Predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič poukázal na pápežovu návštevu Slovenska v septembri 2021, v rámci ktorej navštívil aj Šaštín. „Práve v Trnavskom kraji 15. septembra odslúžil svätú omšu. Tento historický okamih sa zapísal do sŕdc všetkých, ktorí mali tú česť byť pri tom,“ zdôraznil.

Život pápeža Františka bol podľa predsedu Nitrianskeho kraja Branislava Becíka naplnený službou, láskou a nádejou, ktorú prinášal do sŕdc ľudí na celom svete. „Stál pri slabých, prihováral sa za vylúčených a ukazoval, že viera sa nemeria slovami, ale skutkami. Jeho odkaz nezhasne odchodom, ale zostane v našich srdciach naveky,“ podotkol.

Predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová doplnila, že pápež František zomrel v Jubilejnom roku, roku nádeje. „Prežívame oktávu veľkonočného týždňa. V radosti zo Vzkrieseného s vierou a nádejou, že jeho smrť je začiatkom nového života pre veriacich a hľadajúcich. V nádherný deň si Pán povolal svojho najvernejšieho služobníka,“ podčiarkla.

Pápežov pohľad na svet a vrúcny úsmev vyzdvihol predseda Košického kraja Rastislav Trnka. „Na ten pokoj na duši, ktorý som cítil, keď som sa s ním počas návštevy Košíc osobne stretol, sa nedá zabudnúť. Vaše slová, ktoré ste mi počas návštevy povedali, si budem so sebou celý život niesť,“ odkázal na sociálnej sieti. "Odišiel do domu svojho Otca," uviedol v súvislosti s úmrtím pápeža na sociálnej sieti predseda Prešovského kraja a KDH Milan Majerský.