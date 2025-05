Šéf liberálov s Holečkovou na jarmoku v Leviciach: Gröhling ako nákupný sluha, pozrite sa, čo spolu vyvádzali!

Gröhling a Bajo Holečková v uliciach Levíc. (Zdroj: Sloboda a Solidarita)

LEVICE - Spomínate si na svoje detstvo, keď do mesta zavítal jarmok? Či už to boli tradičné párance z pukanca, plnené lokše alebo trdelník... Všetky z týchto pochutín si hneď zaradom dali aj dvaja známi politici uprostred Levíc. Čerstvá dvojnásobná mama a poslankyňa Martina Bajo Holečková sa aj s dcérkou Rebekou objavili v uliciach Levíc, kde prebiehal jarmok. Nechýbal ani predseda liberálov, ktorý popri nich fungoval ako "distribútor jarmokového tovaru". To však nie je všetko, pretože dvojica sa dokonca na pár krátkych sekúnd vrátila do detstva.