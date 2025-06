Exprezident Gašparovič oprášil staronový look: Neohrabaná brada je preč, konečne navštívil barbera?

Gašparovič ukázal nový look. (Zdroj: Facebook/Hlas - sociálna demokracia, Martina Šimkovičová)

BRATISLAVA - Je zatiaľ jediným prezidentom v histórii Slovenska, ktorý sa v kresle hlavy štátu udržal dve funkčné obdobia a zažil toho v politike naozaj dosť. Od tvorby ústavy až po vstupu krajiny do severoatlantických a európskych štruktúr. Vizáž prezidenta bola vlastne jedným z mnohých stabilných prvkov jeho pôsobnosti. Gašparovič chodil vždy so sivými upravenými fúzmi, no počas obdobia covidu si mnohí všimli zmeny. Teraz prišla ďalšia, a je rozhodne pozitívna!