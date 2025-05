Problém pôdohospodárskej platobnej agentúry! Hrozí, že IT systém príde o akreditáciu, uviedla Remišová

Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) môže prísť o akreditáciu, pretože od 1. mája stratil jej informačný systém podporu. Uviedla to v utorok na brífingu opozičná poslankyňa Veronika Remišová spolu s Gáborom Grendelom (obaja hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Agentúra tak nebude podľa Remišovej môcť vypisovať výzvy pre farmárov a ani posielať im platby.

„Podľa mojich zistení od 1. mája prestal mať informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry Agis zabezpečenú podporu. Hrozí teda, že v dôsledku toho Pôdohospodárska platobná agentúra nebude schopná vypisovať nové výzvy a nebude schopná posielať platby farmárom. Celý informačný systém PPA je súčasťou akreditácie platobnej agentúry a ak by ju stratila, v celom sektore by zavládol bezprecedentný chaos,“ spresnila Remišová.

Pokus o páchanie trestnej činnosti

Podčiarkla, že podľa jej informácií je situácia na PPA „katastrofálna“ a že niektoré platby pre farmárov stoja. "Dokonca mám informácie, že v tejto súvislosti by mohlo dochádzať v Pôdohospodárskej platobnej agentúre k pokusu o páchanie trestnej činnosti ak informačný systém, cez ktorý sa posielajú platby farmárom alebo sa vypisujú výzvy, nemá zabezpečenú podporu," podčiarkla.

„Pýtam sa pána ministra (pôdohospodárstva Richarda Takáča, Smer-SD), či vôbec vie o tomto probléme, ktorý má na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vyzývam ho, aby do 48 hodín zverejnil krízový plán na obnovu systému a dôveryhodnosti platobnej agentúry,“ zdôraznila. Strata akreditácie by podľa nej znamenala katastrofu pre celý poľnohospodársky sektor. „Myslím si, že poslanci by sa mali zhodnúť na výbore (pre pôdohospodárstvo) na tom, aby v Pôdohospodárskej platobnej agentúre vykonali riadny poslanecký prieskum,“ dodala.

V PPA je podľa opozičnej poslankyne obrovský chaos aj v evidencii podpory projektov cestovného ruchu a agroturistiky. „Pri niektorých prípadoch nemajú ani riadne zadokumentované a zmluvne podložené, či boli alebo neboli projekty skutočne ukončené a či boli z eurofondov vyplatené nejaké peniaze,“ uzavrela Remišová.

PPA musí byť úplne prestavaná

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje miliónové dotácie na stavbu súkromných haciend pre ľudí blízkych vláde Roberta Fica (Smer-SD). Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) musí byť podľa strany úplne prestavaná, poslanecký prieskum na PPA je len prvým krokom. Situácia v PPA dosiahla podľa SaS bod, ktorý si vyžaduje radikálne riešenie. „PPA je dnes symbolom korupcie a netransparentnosti. Táto inštitúcia stratila dôveru verejnosti - musí byť úplne prestavaná, nielen personálne, ale aj procesne. Kým sa to nestane, korupcia bude kvitnúť ďalej. Navyše, je príznačné, ako o celej veci v súvislosti s haciendami mlčí premiér Robert Fico a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Je evidentné, že kryjú nielen partiu okolo Bödöra, ale aj seba samých,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„PPA treba obrazne povedané zbúrať a postaviť nanovo. Inak sa nezbavíme tej chobotnice, ktorá sa tam zahniezdila. To, čo sa tam deje, je choré, skorumpované a prelezené drzosťou, ktorá nemá obdoby,“ povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina. Podľa neho SaS už viac než rok a pol upozorňuje na závažné problémy v spomínanej inštitúcii. Dnes vychádzajú na povrch skutočnosti, ktoré potvrdzujú všetky varovania. „Verejnosť sa dozvedá, kam až siaha nebotyčná drzosť niektorých ľudí. Je to drzosť porovnateľná s prípadom, keď si niekdajší funkcionári stavali vily v mestskom parku a tvrdili, že ide o športový areál,“ pripomenul Hlina.

Alojz Hlina (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V PPA podľa neho dochádza k „betónovaniu“ mocenských pozícií ľuďmi z Nitry, čo naznačuje organizovaný systém podobný mafii. Zvlášť kritizoval, že peniaze určené na podporu cestovného ruchu boli zneužité. „Tieto peniaze mali ísť na zamestnávanie ľudí v regiónoch - kuchárov, chyžných, recepčných. Namiesto toho sa z nich platili vírivky a luxus pre vyvolených. To je hrubé nepochopenie a ešte hrubšia arogancia,“ zdôraznil.

Hlina zároveň informoval, že SaS zvoláva mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo, ktorý by mal prerokovať vykonanie poslaneckého prieskumu v PPA. Ako však upozornil, výbor sa za posledné obdobie nepodarilo zvolať až 12-krát, ale nie pre absenciu, ale preto, lebo niektorí poslanci zámerne nehlasujú za otvorenie rokovania. „Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa zachovajú konkrétni poslanci - či zahlasujú za poslanecký prieskum, alebo budú naďalej kryť svojich blízkych,“ uzavrel Hlina.