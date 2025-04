Washington uvažuje o ústupe z Afriky: Skončiť môžu aj úrady pre klímu a demokraciu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster)

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio informoval denník The New York Times, ktorý ako prvý písal o existencii návrhu, že sa stal „obeťou ďalšieho podvodu“. „Toto sú falošné správy,“ napísal Rubio v nedeľu na platforme X.

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC — Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2025

Kópia návrhu nariadenia, ku ktorej mala prístup agentúra AFP, však vyzýva na „úplnú štrukturálnu reorganizáciu“ ministerstva zahraničných vecí do 1. októbra tohto roka. Cieľom je údajne „zefektívniť plnenie misií, premietnuť americkú silu do zahraničia, znížiť plytvanie, podvody a zneužívanie a tiež zosúladiť ministerstvo so strategickou doktrínou - Amerika na prvom mieste“.

Afrika v novej štruktúre nemá vlastný priestor

Najväčšou zmenou by bola kategorizácia diplomatického úsilia USA do štyroch regiónov: Eurázia, Blízky východ, Latinská Amerika a Ázia a Tichomorie. Súčasná kancelária pre Afriku by sa zrušila. Namiesto toho by vznikol „Úrad osobitného vyslanca pre africké záležitosti“, ktorý by podliehal správe internej americkej Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu, nie ministerstva zahraničných vecí, píše AFP.

„Všetky menej dôležité veľvyslanectvá a konzuláty v subsaharskej Afrike sa zatvoria,“ píše sa v návrhu nariadenia. Všetky zostávajúce misie sa skonsolidujú pod osobitným vyslancom. O návrhu nariadenia, ktorý získala agentúra AFP, americkí predstavitelia dosiaľ verejne nehovorili.