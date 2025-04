Americký viceprezident Vance navštívi Taliansko a Indiu: Stretnutia s vysokými predstaviteľmi

Americký viceprezident J.D. Vance (Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Americký viceprezident J. D. Vance spolu so svojou rodinou odcestuje tento týždeň na návštevu Talianska a Indie, kde má naplánované stretnutia s politickými lídrami a návštevu miestnych pamätihodností, píše TASR.

Ako s odvolaním sa na Vanceovu kanceláriu informovala v stredu agentúra AP, cesta Vanceovcov potrvá od tohto piatka do 24. apríla a bude zahŕňať návštevy Ríma a Naí Dillí spolu s pobytom v mestách Džajpur v štáte Radžastan a Ágra v štáte Uttarpradéš. Vanceovcov budú sprevádzať ich deti Ewan, Vivek a Mirabel.V Ríme sa Vance stretne s premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá má vo štvrtok navštíviť Biely dom.Vance, ktorý v roku 2019 konvertoval na katolicizmus a je po Joeovi Bidenovi v poradí druhým katolíkom zvoleným za viceprezidenta, má v programe aj stretnutie s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Predpokladá sa, že sa v Ríme zúčastní na obradoch Veľkej noci.

Viceprezident USA James David Vance. (Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana)

Nateraz nie je jasné, či sa viceprezident stretne s pápežom Františkom, ktorý sa zostavuje z obojstranného zápalu pľúc, informovala televízia CBS a pripomenula, že pápež začiatkom roka v liste katolíckym biskupom v USA kritizoval imigračnú politiku novej administratívy USA.Pokiaľ ide o návštevu v Indii, pre Vancea bude vôbec prvou v krajine predkov svojej manželky, ktorá je dcérou imigrantov z južnej Indie.V Indii sa Vance na budúci týždeň stretne s premiérom Naréndrom Módím, ktorý bol hosťom v Bielom dome vo februári tohto roku, a spolu s rodinou absolvujú cestu po pamätihodnostiach.

Návštevy Talianska a Indie sú Vanceovou treťou zahraničnou cestou od nástupu do funkcie viceprezidenta USA v januári 2025. Vance vo februári navštívil Paríž a Mníchov, kde vystúpil na konferenciách, na ktorých kritizoval európskych spojencov za údajné obmedzovanie slobody prejavu a nedostatočný podiel na nákladoch na obranu v rámci aliancie NATO.V marci Vance spolu so svojou manželkou a poradcom pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom navštívili Grónsko. Stalo sa tak v čase kontroverzie o skupinovom čete, do ktorého Waltz omylom pridal aj novinára Jeffreyho Goldberga a v ktorom sa diskutovalo o americkej vojenskej operácii proti húsijským povstalcom v Jemene. Táto Waltzova nedôslednosť bola terčom veľkej kritiky najmä pre možné prezradenie celej operácie a ohrozenie amerických vojakov.