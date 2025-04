Tragédia v Taliansku! Počas osláv oslobodenia vrazilo auto do skupiny divákov

(Zdroj: Getty Images)

RÍM - Počas osláv 80. výročia oslobodenia Talianska došlo v meste Lanciano k nehode, pri ktorom auto vrazilo do skupiny ľudí. Na mieste prišiel o život 81-ročný muž. Dve ženy utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Podľa miestnych médií 80-ročný vodič zrejme v dôsledku náhlej nevoľnosti stratil kontrolu nad svojím vozidlom a vrazil ním do skupiny ľudí.