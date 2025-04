Americký viceprezident Vance rokoval s indickým premiérom Módím

J. D. Vance a Naréndra Módí (Zdroj: SITA/Indian Prime Minister's Office via AP)

Po stretnutí Módího úrad vydal vyhlásenie o „významnom pokroku v rokovaniach“ o tejto otázke. Rokovanie sa týkalo aj posilnenia spolupráce v energetike, obranných strategických technológiách a iných oblastiach. Vanceov úrad tiež konštatoval, že došlo k „významnému pokroku“ a obe strany sa dohodli na harmonograme ďalších diskusií.

Podľa indického ministerstva zahraničných vecí návšteva viceprezidenta USA ponúka obom stranám príležitosť vymeniť si názory na pokrok v bilaterálnych vzťahoch. Okrem ekonomických a obchodných otázok sa bude diskutovať aj o vývoji zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

J. D. Vance (Zdroj: SITA/Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Módí sa pred dvoma mesiacmi stretol vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja si vtedy okrem iného stanovili za cieľ, že obchod medzi oboma krajinami by sa mal do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť na 500 miliárd dolárov (asi 439 miliárd eur). Prvá časť obchodnej dohody má byť vyjednaná do jesene tohto roku.

Módí sa okrem iného zaviazal, že India nakúpi viac americkej ropy a plynu, aby vyrovnala svoj obchodný prebytok s Washingtonom. To však nezabránilo tomu, aby Trump neuvalil na Indiu 26-percentné clá, ktoré sa neskôr na 90-dňové obdobie znížili na desať percent.

Podľa správ indických médií má návšteva amerického viceprezidenta prevažne súkromný charakter. Vancea sprevádza jeho manželka Usha, ktorá sa narodila v Spojených štátoch indickým rodičom, a ich tri deti. Jeho ďalšími zastávkami budú mestá Džajpur a Ágra.