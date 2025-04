Dôvera v ekonomiku eurozóny je na vzostupe: EURO voči americkému doláru naďalej POSILŇUJE!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL/WASHINGTON – Zavedenie nových vysokých colných poplatkov od USA sa pretavilo aj na sile amerického doláru na svetových trhoch. Po Trumpových clách zaznamenalo vysoký rast euro. Od začiatku to ale v Nemecku nevyzerá veľmi ružovo. U miestnych investorov dôvera v ekonomike eurozóny klesla. Od začiatku roka je ale na vzostupe.

Euro od začiatku tohto roka posilnilo. Konkrétne voči americkému doláru vzrástlo o viac ako desať percent. Do veľkej miery to zapríčinila obchodná politika USA a vysoké clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom. Ako informuje Deutsche Welle, investori utekajú od dolára a európsky trh sa pre nich stáva čoraz viac atraktívnejším. Presúvajú sem akcie a dlhopisy, čo posilňuje hodnotu eura.

Euro ako protiváha k doláru

Eurozóna dosiahla za minulý rok 0,8 percentný rast, pričom pre rok 2025 sa predpokladá expanzia na úrovni 1,3 percenta. Hroziace 20-percentné americké clá sú síce pozastavené na 90 dní, no v prípade ich zavedenia by mohli vzostup narušiť.

Americký Federálny rezervný systém (FED) začal znižovať úrokové sadzby, čím sa znižuje ziskovosť držby amerického dolára. Investori preto uprednostňujú euro. Výkyvy meny o desať percent len v priebehu niekoľkých mesiacov sú napriek tomu pomerne zriedkavé. Keďže rastú obavy, že Trumpove kroky uvalia ekonomiku USA do recesie, euro sa čoraz viac považuje za protiváhu dolára.

"Trump podkopáva dôveru v racionalitu tvorby americkej politiky, dlhodobý výhľad rastu USA a udržateľnosť ich verejných financií. V dôsledku toho dolár stráca časť svojej hodnoty. Euro ale nepredstavuje skutočnú alternatívu," povedal Holger Schmieding, hlavný ekonóm Berenberg Bank.

Schmieding poukázal na škody, ktoré by mohol spôsobiť Trumpov obchodný program globálnej ekonomike. "Mohlo by to ovplyvniť ekonomický rast v eurozóne a vyžiadať si reakciu ECB (Európskej centrálnej banky) v podobe ďalšieho znižovania úrokových sadzieb," ozrejmil.

Oxford Economics odhaduje, že ak Trump pristúpi k zavedeniu 20-percentných ciel na vývoz z EÚ, rast eurozóny by sa mohol v tomto a budúcom roku znížiť až o 0,3 percentuálneho bodu. Projekcia predpokladá, že Brusel by reagoval skôr cielenými protiopatreniami na americký tovar než rozsiahlymi odvetnými opatreniami.

Cestovný ruch a komodity

Súčasná sila spoločnej meny je zatiaľ výhodou pre spotrebiteľov a podniky, ktoré môžu nakupovať americké výrobky za nižšie ceny. Na druhej strane ale mnohí Európania obviňujú Trumpa a bojkotujú americký tovar.

O niečo lacnejší je aj cestovný ruch z Európy do USA, pričom komodity v dolároch, ropa a zemný plyn, sa stali cenovo dostupnejšími. Európske letecké spoločnosti a armády krajín by mohli profitovať aj z lacnejších cien za nové lietadlá, ktoré sa tiež nakupujú v dolároch.

Dôvera nemeckých investerov klesla

Za najzraniteľnejšie voči posilneniu eura sa považuje Nemecko, keďže vývoz tvoril v minulom roku približne polovicu jeho HDP. Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v apríli 2025 klesol na -14 bodov, čo je jeho najnižšia hodnota od júla 2023, z 51,6 bodu v marci.

To je oveľa horší výsledok než zníženie indexu na 9,5 bodu, ktoré očakávali analytici. A najstrmší medzimesačný pád indexu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Náladu na svetových trhoch naďalej ovplyvňujú nepredvídateľné zmeny obchodnej politiky USA.

"Nielen potenciálne dôsledky ohlásených recipročných ciel na globálny obchod, ale aj dynamický charakter ich zmien viedli k masívnemu nárastu globálnej neistoty. Postihnuté sú najmä sektory náročné na export, ako sú automobilový a chemický priemysel, ako aj kovopriemysel, strojárstvo a výroba ocele," povedal prezident ZEW profesor Achim Wambach.