Ratingová agentúra Fitch zhoršila výhľad rastu svetovej ekonomiky pod 2 %

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V rámci mimoriadnej aktualizácie svojej štvrťročnej správy o vyhliadkach vývoja svetovej ekonomiky Fitch v stredu uviedla, že tento rok počíta s rastom svetovej ekonomiky slabším než 2 %. Oproti odhadu z marca to znamená zhoršenie výhľadu o 0,4 percentuálneho bodu a zároveň najslabšie tempo rastu globálneho hospodárstva od roku 2009, ak sa do úvahy neberie obdobie covidovej pandémie.

Výrazný vplyv na vývoj svetovej ekonomiky budú mať Čína a USA. Pri obidvoch Fitch zhoršila odhad z minulého mesiaca o 0,5 percentuálneho bodu.„Americká ekonomika by mala tento rok dosiahnuť rast na úrovni 1,2 %. Počas roka sa však jej tempo bude spomaľovať, pričom najslabšie by mala dosiahnuť v poslednom štvrťroku, a to na úrovni 0,4 %,“ uviedla Fitch. „Čo sa týka Číny, počítame s rastom v tomto aj budúcom roku pod úrovňou 4 %, zatiaľ čo rast ekonomiky eurozóny zotrvá pod 1 %,“ dodala agentúra.